La Juve cede Pjaca in prestito alla Fiorentina

Allegri commenta la maxi operazione Juve-Milan : “costretti a cedere Caldara” : La Juventus continua la preparazione in vista della prossima stagione, successo contro l’MLS All-Stars. Al termine della partita importanti indicazioni da parte dell’allenatore Massimiliano Allegri, indicazioni anche di mercato: “Penso che sia stata una bella partita, faccio i complimenti a tutti i giocatori scesi in campo. E’ stata una bella opportunità per noi prendere parte a questo grande evento, in uno stadio ...

Calciomercato Milan - incontro in corso con la Juventus per Higuain : si procede verso la fumata bianca : L’amministratore delegato Marotta è arrivato a Casa Milan per discutere con Leonardo dell’affare Higuain e dello scambio che coinvolge Bonucci e Caldara Sono ore caldissime per l’affare Higuain e, consequenzialmente, per lo scambio che coinvolge Bonucci e Caldara. Milan e Juventus infatti sono a colloquio presso la sede della società rossonera, un faccia a faccia a cui partecipa anche l’amministratore delegato ...

Higuain ritrova Ronaldo - ma... la Juve ha fretta di cederlo : Torino - Tutte le medaglie hanno due facce, anche le più belle e le più brillanti. E così, dietro a un Cristiano Ronaldo che fa impazzire e godere la Juve , c'è il caso Higuain da gestire con ...

Higuain ritrova Ronaldo - ma la Juve ha fretta di cederlo : Milan o Chelsea nel suo futuro : L'argentino e il portoghese hanno giocato nel Real dal 2009 al 2013 e oggi si allenano insieme alla Continassa per la prima volta. Il Pipita è sul mercato, ma servono 60 milioni: proseguono le ...

Chievo-Juventus - l’esordio di Cristiano Ronaldo si avvicina : si alzano i prezzi per accedere al Bentegodi : Tra pochi giorni scatta la prevendita per il match tra Chievo e Juventus, la prima gara di Cristiano Ronaldo in serie A La Juventus esordirà nella prossima serie A al Bentegodi, affrontando il Chievo nella prima giornata del campionato 2018/2019. Cresce l’attesa per il debutto di Cristiano Ronaldo in Italia, sensazionale acquisto dei bianconeri in questo mercato estivo. Il club gialloblu prevede il pienone nel proprio stadio, per ...

Milan-Juve - procede trattativa Bonucci : ANSA, - MILANO, 27 LUG - Prosegue la trattativa fra Milan e Juventus, avviata qualche giorno fa per il ritorno in bianconero di Leonardo Bonucci. Si studiano le possibili soluzioni, con il Milan che ...

Rugani - parla l'agente : 'Il Chelsea pressa ma la Juventus non vuole cederlo' : TORINO - ' Daniele? Io posso dire la verità. Sarri stima molto il calciatore, il Chelsea appoggia l'investimento che gli chiede il tecnico e ha fatto un'offerta abbastanza importante, la Juventus ne è ...

Calciomercato Juventus - le mosse dopo CR7 : quattro cessioni ed innesti importanti per Allegri - cosa può succedere nei prossimi giorni : Calciomercato Juventus – E’ una Juventus scatenata quella che si prepara alla prossima stagione, i bianconeri hanno piazzato già colpi clamorosi ma sembra solo l’inizio tra movimenti in entrata ed uscita. Sono arrivati Perin, Cancelo, Emre Can e Cristiano Ronaldo ed i ritorni di Caldara e Spinazzola ma sono previste altre importanti operazioni entro il prossimo mese. Partiamo dalla difesa, si sta per definire la cessione ...

Juventus - Cuadrado cede la 7 a Cristiano Ronaldo e lancia un referendum per il nuovo numero di maglia : Perso il 7, ceduto - ubi maior - a Cristiano Ronaldo, il colombiano Cuadrado lancia un referendum per il suo numero di maglia. 'E ora che numero scelgo?', scrive sui profili social. Dopo aver citato ...

Buffon cede il testimone al nuovo idolo della Juve "Felice se arriva Cristiano" : Coincidenze. In attesa del botto. Che ovviamente avrebbe (avrà) il nome di Cristiano e il cognome di Ronaldo. Fatto sta che ieri è stato il primo giorno di raduno della Juventus priva dei nazionali che hanno preso parte al Mondiale nonché il primo di Gigi Buffon al Psg. Coincidenze, appunto. Con il portiere decisamente su di giri, perché davvero nel suo caso si può dire che la vita cominci a quarant'anni. "I primi contatti con il Psg sono ...