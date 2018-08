La Francia regola per legge i molestatori da strada | qualunque cosa voglia dire

La Francia arruola poliziotti marocchini per individuare ed espellere gli irregolari : La polizia di Parigi, in Francia, ha avviato una collaborazione con i colleghi del Marocco per ospitare alcuni agenti nordafricani che aiutino le forze dell'ordine della capitale transalpina ad ...

Setterosa : regolata la Francia - nei quarti di finale c'è l'Ungheria : La cronaca. La partita è sempre condotta dall'Italia, avanti con Tabani dopo pochi secondi e sul 2-0 con una controfuga finalizzata da Queirolo che segue due parate sicure di Gorlero. Le transalpine ...

Migranti - viaggio sul confine tra Francia e Italia dove “l’Europa non esiste” e “il regolamento di Dublino è ignorato” : Giuristi, attivisti e solidali francesi si sono dati appuntamento in questi giorni in Val Roja, nelle alpi marittime francesi, per la prima edizione del Festival dei ‘Passeurs des Humanité’ (link all’altro pezzo?), trafficanti di umanità. Tra loro Mirelle Damiano, Zia Oloumi, importanti avvocati del foro di Parigi e di Nizza, lo storico eurodeputato dei verdi francesi José Bové, docenti universitari come Pinar Selek e osservatori dei diritti ...

Mondiali 2018 - la Francia regola per 2-0 l'Uruguay e vola in semifinale : La Francia di Didier Deschamps si dimostra solida e dopo aver eliminato l'Argentina di Messi e compagni, negli ottavi di finale, ha fatto fuori un'altra sudamericana nei quarti di finale del Mondiale. Ci hanno pensato Varane e Griezmann, con un gol per tempo, a regolare la resistenza dell'Uruguay di Oscar Washington Tabarez che aveva fatto fuori il Portogallo di Cristiano Ronaldo ma che senza Edinson Cavani, out per infortunio, ha perso il 50% ...

Francia - la Corte Costituzionale : aiutare i migranti irregolari non è reato : Il Consiglio Costituzionale francese, pari alla nostra Corte Costituzionale, ha stabilito che l'aiuto disinteressato al "soggiorno irregolare" non "è passibile di conseguenze giuridiche", in nome del "...

