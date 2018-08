La Fifa nei guai | in tribunale per colpa dello spray degli arbitri

Fifa - a rischio il futuro utilizzo dello spray : presentata una denuncia presso il Tribunale di Rio de Janeiro : I creatori del famoso spray hanno presentato una denuncia al Tribunale di Rio chiedendo un risarcimento alla Fifa Lo spray utilizzato per indicare la distanza da tenere durante un calcio di punizione potrebbe venire bandito, in seguito ad una ingiunzione subita dalla Fifa. I presunti creatori, Pablo Silva ed Heine Allemagne, hanno presentato una denuncia al Tribunale di Rio de Janeiro per rivendicare la paternità dell’invenzione del ...

CR7 mette nei guai Fifa 19 - cambi d’emergenza a due mesi dall’uscita : Momento caldissimo per il calcio internazionale quello che stiamo vivendo nelle ultime ore, con CR7 che ha praticamente lasciato il Real Madrid per abbracciare la causa della Juventus. Un cambio di casacca che avrà ovviamente ripercussioni importanti anche in FIFA 19, il simulatore calcistico sviluppato da Electronic Arts, che per il secondo anno consecutivo vedrà il portoghese vestire i panni dell'uomo copertina. Ovviamente numerose le ...