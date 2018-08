“La fabbrica dei troll contro Mattarella | attacco su Twitter dopo il no a Savona”

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 agosto 2018) Quattrocento nuovi profili creati in pochi minuti. Migliaia di messaggi che chiedono il passo indietro di Sergio. E’ la notte tra il 27 e il 28 maggio, quella del no opposto dal Presidente della Repubblica alla nomina di Paolo Savona al ministero dell’Economia e suparte l’: la parola d’ordine è l’hashtag #dimettiti. E alcune firme dietro a quei messaggi ricorrono protagonisti già entrati in azione nel Russiagate. Lo scrive il Corriere della Sera. Alle due del mattino, si legge nell’articolo dedicato all’social al Quirinale, si verifica su“un’attività assolutamente anomala: in pochissimi minuti si registrano circa 400 nuovi profili, tutti riconducibili a un’unica origine. Profili dai quali partono subito migliaia di messaggi – con ogni evidenza già pronti – in un...