huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: La dedica di Will Smith alla moglie è il miglior omaggio a chi si ama da tanto tempo - napalmina : RT @HuffPostItalia: La dedica di Will Smith alla moglie è il miglior omaggio a chi si ama da tanto tempo - MMastrantuono : RT @HuffPostItalia: La dedica di Will Smith alla moglie è il miglior omaggio a chi si ama da tanto tempo - HuffPostItalia : La dedica di Will Smith alla moglie è il miglior omaggio a chi si ama da tanto tempo -

(Di venerdì 3 agosto 2018) Una foto in cui appaiono raggianti e sorridenti e unaha scritto su Facebook un post per la, Jada Pinkett, per celebrare il loro amore: "Ho realizzato che...Quest'anno siamo stati insieme per metà delle nostre vite". I due, 49 anni lui e 46 lei, infatti sono sposati da 21 anni: insieme hanno due figli, Jaden, nato nel 1998, eow, nel 2000.Non è la prima volta che l'attorefrasi da innamoratocompagna. Per augurargli buon compleanno nel 2015 si era lasciato andare ad una lettera appassionata, sempre su Facebook: "Ti ho cantato buon compleanno 20 volte e comprato 19 regali (ero impazzito, quell'unico anno). Ti ho guardata soffiare 693 candeline (737 dopo stasera). Ti ho detto "Ti amo" almeno 8.285 volte. E, dei quasi 3,96 miliardi di donne sul pianeta, ce n'è solo una con cui voglio spendere il resto della ...