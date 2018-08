La casa bonita dei Ferragnez a Ibiza

vanityfair

(Di venerdì 3 agosto 2018) Scegliere laper le vacanze è sempre complicato. Meglio optare per una zona tranquilla e defilata o scegliere una location sul mare a ogni costo? Privilegiare la vivibilità degli spazi esterni o la cura delle stanze? A giudicare dalle prime Storie postate da, Chiara Ferragni – protagonista della copertina di Vanity Fair – e Fedez hanno fatto centro. LEGGI ANCHEChiara Ferragni risponde ai lettori di Vanity Fair: «Il mio matrimonio? Un giorno incredibile» La villa, che sta ospitando giornate che Fedez vorrebbe rivivere ogni giorno e per sempre (come scrive lui stesso sui social), sembra avere tutte le carte in regola per soddisfare i sogni di ogni vacanziero. Days like that. Forever.Instagram @Fedez A partire dagli interni curati e degni di una residenza di lusso a tutti gli effetti: tavoli e sedie di design, tappeti e cocci pregiati arredano spazi dove nulla è ...