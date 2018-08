La Borsa recupera nonostante lo spread

Borsa MILANO poco mossa - vendite STM - Moncler - recupera Fca - balzo... : ... sostenendo quindi lo scorporo della rete Tim e dopo l'annuncio che il gruppo intende intraprendere una politica di cessioni. Le azioni sono tutto sommato in linea con il settore in Europa . ** FIAT ...

Fca recupera dopo il crollo di ieri in Borsa. Trump omaggia Marchionne : Fca recupera dopo il crollo di ieri in Borsa. Trump omaggia Marchionne "Tra i più brillanti dopo Ford", ha twittato il presidente Usa. "Caro Sergio, sei stato un vero amico oltre che un uomo straordinario", ha scritto John Elkann. IN 60 SECONDI: COSÌ HA CONQUISTATO GLI USA Parole chiave: ...

Spread Btp stringe e Borsa recupera dopo parole Di Maio su Tria : dopo le parole del vicepremier Luigi Di Maio sul ministro dell'Economia Giovanni Tria i mercati hanno tirato un breve respiro di sollievo. Di Maio ha dichiarato infatti di non aver mai chiesto le dimissioni di Tria e ha negato che vi siano tensioni sulle nomine ...

Borsa : Milano chiude in volata - +3 - 42% - e recupera perdite di una settimana - RCO - : Piazza Affari archivia cosi' la giornata come migliore d'Europa a +3,42% - recuperando cosi' tutto il passivo accumulato settimana scorsa - galvanizzata dalle parole del ministro dell'Economia, ...

Borsa : Asia positiva - recupera l'euro : ANSA, - MILANO, 31 MAG - Seduta positiva per le Borse Asiatiche, in linea con Wall Street, mentre gli investitori iniziano a considerare eccessiva la reazione dei mercati alla crisi politica italiana. Tokyo ha chiuso in rialzo dello 0,83%, Seul dello 0,47%, Sydney dello 0,45% mentre Hong Kong avanza dello 0,82%. Indossano la maglia rosa i listini di Shanghai , +1,45%, e Shenzhen ,...

La Borsa recupera ma il mercato è nervoso - spread risale dopo il calo in apertura : Le dichiarazioni di Matteo Salvini, secondo il quale «non siamo al mercato» per risolvere la crisi di governo, infiacchiscono Piazza Affari, che riduce il rialzo allo 0,2% dopo una breve incursione in territorio negativo. Indici nervosi, con il Ftse Mib che ha preso con decisione e rapidamente la via del ribasso (-0,10% al momento) e lo spread BTp ...