La Bonelli è di serie

Bonelli annuncia la serie tv tratta da Dylan Dog : I fumetti della Sergio Bonelli Editore, casa editrice italiana che vanta titoli di culto come Tex, Zagor e Martin Mystère, sono distribuiti in 35 paesi nel mondo. Ma il suo personaggio più famoso è probabilmente Dylan Dog (di cui in questi giorni è uscito un albo a firma di Dario Argento): proprio dall’investigatore del mistero l’editore vuole inaugurare le sue produzioni televisive. È stato annunciato in queste ore, infatti, che la ...