L Mancino | Conte-Di Maio stoppano la Lega Lotta alla discriminazione è

Legge Mancino - Conte - abrogazione non è in contratto governo : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte stoppa la proposta di abrogazione della Legge Mancino venuta dal ministro leghista della Famiglia, Fontana. "Non è prevista nel contratto di governo e non è mai stata oggetto di alcuna discussione o confronto tra i membri del governo", scrive Conte sulla sua pagina Facebook.

Conte - stop L.Mancino mai in discussione : 15.45 "L'abrogazione della legge Mancino non è prevista nel contratto di Governo e non è mai stata oggetto di alcuna discussione o confronto tra i membri del Governo". Lo scrive il premier Giuseppe Conte su Facebook. Sono "sacrosanti gli strumenti legislativi che contrastano la propaganda e l'incitazione alla violenza e qualsiasi forma di discriminazione razziale,etnica e religiosa", scrive il premier.

Conte : stop L.Mancino mai in discussione : 15.45 "L'abrogazione della legge Mancino non è prevista nel contratto di Governo e non è mai stata oggetto di alcuna discussione o confronto tra i membri del Governo". Lo scrive il premier Giuseppe Conte su Facebook. Sono "sacrosanti gli strumenti legislativi che contrastano la propaganda e l'incitazione alla violenza e qualsiasi forma di discriminazione razziale,etnica e religiosa", scrive il premier.