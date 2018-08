Kate Hudson lasciata da Danny Fujikawa poco prima del parto?

Kate Hudson - le immagini più belle : Sexy e bellissima è Kate Hudson : la terza gravidanza non ha scalfito il suo fascino ma ha reso radioso il suo viso. L'attrice è una sostenitrice dell'alimentazione sana e dello sport , che pratica anche adesso in modo soft.

Kate Hudson - vacanze in Toscana col pancione : La bellissima attrice americana Kate Hudson, figlia di Goldie Hawn, si sta concedendo qualche giorno di relax in Italia, sotto il sole della Toscana, insieme al compagno Danny Fujikawa, ai figli Ryder, 14 anni, nato dal matrimonio con Chris Robinson e Bingham, 6 anni, figlio di Matthew Bellamy, frontman dei Muse. Kate esibisce un pancione di 8 mesi: l’attrice 39enne è in attesa di una femmina, come ha rivelato qualche mese fa sui social. E ...