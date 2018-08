Kaos non può essere l' eroe di Amatrice Il padrone risponde al tam tam sul

Kaos - il proprietario : 'Non ho mai detto è che intervenuto ad Amatrice' : 'Non ho mai parlato di Kaos ad Amatrice, me ne sono guardato bene. Non ho mai parlato di cane eroe. Quando la cosa è degenerata, ho sempre spiegato con chiarezza che si trattava semplicemente di un ...

Kaos - il tam tam in rete : 'Non è l'eroe di Amatrice - aveva solo 4 mesi' : L'AQUILA 'I livelli di metaldeide rilevati nel contenuto dell'apparato digerente, nella bile, nel rene e nel fegato sono in grado, da soli, di determinare il decesso dell'animale. Sono tuttavia in ...

"Il cane Kaos non era un eroe" : "Il cane Kaos non era un eroe" A dirlo è il proprietario stesso su Facebook, dopo che nei giorni scorsi l’animale era stato descritto come uno dei soccorritori di Amatrice. Diffusi i risultati degli esami sulla sua morte: è morto avvelenato Parole chiave: ...

Il cane Kaos non era un eroe | : A dirlo è il proprietario stesso su Facebook, dopo che nei giorni scorsi l'animale era stato descritto come uno dei soccorritori di Amatrice. Diffusi i risultati degli esami sulla sua morte: è morto ...

Il cane Kaos morto per avvelenamento. Il proprietario : "Non era eroe" - : A ucciderlo il metaldeide, un prodotto chimico usato in agricoltura per le lumache. È quanto risulta dagli esami finali dell'Istituto zooprofilattico di Abruzzo-Molise.I l suo padrone su Facebook : "...

Il cane Kaos morto per avvelenamento. Il proprietario : “Non era eroe” : Il cane Kaos morto per avvelenamento. Il proprietario: “Non era eroe” A ucciderlo il metaldeide, un prodotto chimico usato in agricoltura per le lumache. È quanto risulta dagli esami finali dell'Istituto zooprofilattico di Abruzzo-Molise.Il suo padrone su Facebook : "Kaos non era un cane eroe, forse lo sarebbe ...

Kaos - IL CANE EROE NON E' MORTO AVVELENATO/ Ultime notizie - niente certezze senza risultati ufficiali : KAOS, il CANE EROE di Amatrice, sarebbe MORTO per infarto: i primi esiti dell'autopsia smentiscono le prime dichiarazioni del suo addestratore Fabiano Ettorre.(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 21:36:00 GMT)

Kaos - il cane eroe non è morto avvelenato/ Ultime notizie - esperti : “Infarto? Lo escludiamo” : Kaos, il cane eroe di Amatrice, sarebbe morto per infarto: i primi esiti dell'autopsia smentiscono le prime dichiarazioni del suo addestratore Fabiano Ettorre.(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 19:02:00 GMT)

Kaos - IL CANE EROE NON È MORTO PER AVVELENAMENTO/ Il padrone insiste - “Non era un infarto” : giallo su autopsia : KAOS, il CANE EROE di Amatrice, sarebbe MORTO per infarto: i primi esiti dell'autopsia smentiscono le prime dichiarazioni del suo addestratore Fabiano Ettorre.(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 17:14:00 GMT)

Kaos - il cane eroe di Amatrice “morto per cause naturali - non per avvelenamento” : Kaos, il “cane eroe” di Amatrice, è morto per cause naturali e non per avvelenamento come sostenuto dal suo padrone. Questo almeno dicono i primi risultati dell’esame autoptico eseguiti sul corpo dell’animale. Ad uccidere il pastore tedesco con molta probabilità un un infarto o una grave patologia cardiaca acuta. La carcassa del cane – secondo quanto riferito dal Messaggero – è stata esaminata ...

Il cane Kaos non è stato avvelenato - per l'autopsia è morto di infarto : Il cane Kaos non è stato avvelenato, per l'autopsia è morto di infarto Secondo il Messaggero , dai risultati dei primi rilievi autoptici emerge una grave patologia acuta, forse cardiaca. Ma Fabiano Ettore, padrone e addestratore del pastore tedesco cane-eroe di Amatrice, non ci sta: "Tentativi di mettere tutto a ...

Il cane Kaos non è stato avvelenato - per l'autopsia è morto di infarto - : Secondo il Messaggero , dai risultati dei primi rilievi autoptici emerge una grave patologia acuta, forse cardiaca. Ma Fabiano Ettore, padrone e addestratore del pastore tedesco cane-eroe di Amatrice,...

"Kaos - cane-eroe di Amatrice - è morto di infarto - non di avvelenamento" : Kaos, il cane eroe di Amatrice, sarebbe morto per cause naturali, probabilmente un infarto e non per avvelenamento come aveva sostenuto il suo padrone fin dall'inizio. Questi sarebbero i risultati dell'autopsia sul corpo dell'animale, come riporta Il Messaggero:In attesa dell'ufficialità dei referti - per alcuni di essi occorrerà un lasso di tempo molto lungo - che ha potuto esaminare in questi giorni la carcassa del pastore ...

Giallo sulla morte di Kaos. Autopsia : “Ucciso da un infarto”. Ma il padrone non ci crede : Il cane soccorritore di Amatrice era trovato morto nel giardino di casa. L'addestratore Fabiano Ettorre aveva parlato da subito di avvelenamento; ma i primi riscontri autoptici, lo smentiscono: si è trattato di una grave patologia cardiaca. Il padrone però non ci sta: "Alla fine, vedrete, diranno che è morto cadendo dal balcone".Continua a leggere