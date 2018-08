Kaos | il proprietario | ' Non ho mai detto è che intervenuto ad Amatrice'

Il cane Kaos morto per avvelenamento. Il proprietario : "Non era eroe" - : A ucciderlo il metaldeide, un prodotto chimico usato in agricoltura per le lumache. È quanto risulta dagli esami finali dell'Istituto zooprofilattico di Abruzzo-Molise.I l suo padrone su Facebook : "...

Il cane Kaos morto per avvelenamento. Il proprietario : “Non era eroe” : Il cane Kaos morto per avvelenamento. Il proprietario: “Non era eroe” A ucciderlo il metaldeide, un prodotto chimico usato in agricoltura per le lumache. È quanto risulta dagli esami finali dell'Istituto zooprofilattico di Abruzzo-Molise.Il suo padrone su Facebook : "Kaos non era un cane eroe, forse lo sarebbe ...