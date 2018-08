Juventus U23 | la Seconda Squadra è realtà Il comunicato

Ecco Juventus U23 - 2/a gara realtà in C : TORINO, 3 AGO - Si chiama Juventus U23 e, dal 25 agosto, giocherà nel campionato di Serie C. Con l'ammissione al campionato, il club bianconero è il primo in Italia ad avere una seconda squadra. Un ...

