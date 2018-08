Juve | due club di Serie A in corsa per Kean

Juve - due club su tutti in corsa per Pjaca : Come riportato da Sky Sport , la Fiorentina si sta avvincendo a Kevin Mirallas. Tuttavia la società viola non ha intenzione di mollare Marko Pjaca sta spingendo sempre insieme al suo agente. Nel frattempo anche il ...

Ripescaggi Serie C - tre squadre ammesse al campionato : c’è la Juventus B - due le ‘escluse’ : Ripescaggi Serie C – L’inizio dei campionati si avvicina sempre di più, un torneo che preannuncia sicuramente grande spettacolo è quello di Serie C con tante società che hanno iniziato un progetto ambizioso, altre invece devono fare i conti con qualche problema economico. Nel frattempo arrivano importanti novità, Prato e Como non sono state ammesse al campionato di Serie C 2018/2019 perchè non hanno soddisfatto tutti i ...

Juventus-Milan - la maxi-operazione è conclusa : rossoneri scatenati - altri due colpi in arrivo per Gattuso : Juventus-Milan, gli ultimi ostacoli sono stati superati, si è conclusa pochi minuti fa la maxi-operazione di mercato: Higuain e Caldara al Milan, Bonucci alla Juventus. Le due società hanno trovato l’accordo totale, mentre negli incontri del pomeriggio sono stati limati anche gli ultimi aspetti riguardanti le situazioni economiche dei calciatori chiamati in causa. Caldara (senza recompra) e Bonucci sono stati scambiati alla pari per una ...

Juventus-Milan - le prime due certezze sulla maxi-operazione : ecco cosa manca per la definitiva fumata bianca [DETTAGLI] : 1/6 Spada/LaPresse ...

Effetto CR7 sui social : +4 - 7 mln di followers per la Juve in due settimane : Aspettanto l'Effetto sui ricavi, intanto è Effetto Cristiano Ronaldo sui canali social per la Juventus. L'articolo Effetto CR7 sui social: +4,7 mln di followers per la Juve in due settimane è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juve - due club in vantaggio per Sturaro : Sull'ex Genoa si stanno muovendo tanti club di Premier League: secondo La Gazzetta dello Sport , le destinazioni più calde per il 25enne sono il West Ham e il Leicester .

Pogba o Milinkovic Savic alla Juventus? / Ultime notizie - possibile l’arrivo di uno dei due ma solo dopo... : Pogba o Milikovic Savic alla Juventus? Ultime notizie. Bianconeri al lavoro per portare a Vinovo uno dei due: affare possibile però solo dopo cessioni di gran peso. (Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 10:22:00 GMT)

Bonucci spacca in due gli Juventini - : Leonardo Bonucci, ancora una volta, spacca in due gli juventini. L'estate scorsa, quando lasciò il bianconero per andare al Milan, c'è chi comprese la sua scelta e chi invece non gliela 'perdonò'. A ...

Juve - effetto Cristiano Ronaldo : due scontenti cambiano idea sul futuro : Come riporta il Corriere dello Sport, il suo arrivo a Torino ha fatto cambiare idea a molti calciatori che al termine della passata stagione erano insoddisfatti del loro ruolo alla Juve. Sia Alex ...

Dalla Francia : il PSG sfida la Juve per due campioni del mondo : Secondo Le10Sport , i due obiettivi principali del ds Antero Henrique arrivano direttamente Dalla Francia campione del mondo e sono Paul Pogba e N'Golo Kanté . Entrambi i giocatori sono tenuti in ...

Calciomercato Udinese - è sfida a due con la Sampdoria per un giovane attaccante della Juventus : Il club blucerchiato è piombato con decisione su Andrea Favilli, attaccante della Juventus vicino all’Udinese E’ corsa a due tra Udinese e Sampdoria per Andrea Favilli, giovane attaccante di proprietà della Juventus. Il club doriano infatti è piombato con decisione sul classe ’97, su cui da tempo c’è anche l’Udinese. L’alternativa per i blucerchiati è sempre Gregoire Defrel, per il quale però è forte la ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - il surreale annuncio dei Sindacati degli operai Fiat di Melfi : “facciamo due giorni di sciopero” : L’Unione Sindacale di Base (Usb) ha proclamato uno sciopero dalle 22 di domenica sera alle 6 di martedì a Melfi per protestare contro l’acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus. “Di fronte a tanta iniquità non si può che scioperare”, si legge in un volantino della Usb.L'articolo Cristiano Ronaldo alla Juventus, il surreale annuncio dei Sindacati degli operai Fiat di Melfi: “facciamo due giorni di ...

Ronaldo-Juventus - bufera Fca - protestano gli operai Due giorni di scioperi a Melfi : L'arrivo di Ronaldo fa infuriare gli operai FCA: indetto sciopero a Melfi L'Unione Sindacale di Base all'attacco: "Ai lavoratori chiesti sacrifici a livello economico, poi spendono centinaia di milioni per un giocatore" Segui su affaritaliani.it

Ronaldo alla Juve - la rabbia degli operai Fca. Due giorni di sciopero a Melfi : Il sindacato Usb: "Milioni per un solo giocatore mentre ai lavoratori enormi sacrifici". Cristiano Ronaldo alla Juve. Trofei, record e manie di Cr7 Cristiano Ronaldo, Allegri: "La società ha fatto una ...