Jennifer Aniston | Fantastico su un ritorno di Friends

Jennifer Aniston fa pugilato per smaltire lo stress : Tornata single dopo il rumoroso divorzio da Justin Theroux, la 49enne Jennifer Aniston ha confessato a InStyle i suoi segreti per tenersi straordinariamente in forma. La boxe.

Jennifer Aniston fantastica su un ritorno di "Friends" e ammette che ne sta parlando con le ex colleghe : "I'll be there for youuu"

Brad Pitt e Jennifer Aniston insieme in un film per la prima volta - forse - : Mi concentro sul mio lavoro, i miei amici, i miei animali e su come possiamo rendere il mondo un posto migliore. Il resto è spazzatura ».

Jennifer Aniston dopo Justin Theroux : «Non ho il cuore spezzato» : «Le persone si fanno idee sbagliate su di me: “Jen non riesce a tenersi un uomo”, “Jen rifiuta di avere un bambino perché è egoista e impegnata nella sua carriera”, “Jen è triste e affranta”. Primo, con tutto il dovuto rispetto, non ho il cuore spezzato. E, in secondo luogo, queste sono ipotesi sconsiderate». A cinque mesi dal divorzio da Justin Theroux, Jennifer Aniston, 49 anni, non le manda a dire. ...

Jennifer Aniston sogna un revival di Friends? “Ne sto parlando con Courtney Cox e Lisa Kudrow” : Un revival di Friends non accadrà, nonostante le numerosi voci di corridoio degli ultimi anni. Ma Jennifer Aniston è tornata a parlarne in un'intervista con InStyle, in cui ha di nuovo acceso delle speranze. L'attrice, in Italia per le riprese del film Netflix Mystery Murder, ha svelato di aver 'fantasticato' su un possibile revival. Alla domanda “E Friends? Tornerà mai?”, la Aniston, che ha interpretato Rachel Green nella serie NBC per dieci ...

Friends - Jennifer Aniston : "Un revival? Ci fantastico su - non si sa mai" : Non puoi fare un'intervista a Jennifer Aniston senza chiederle di Friends. E' ormai un rito, quello di far commentare ai sei attori protagonisti della sit-com cult della Nbc la possibilità di una reunion o di un revival, possibilità che in realtà nel corso degli anni hanno sempre respinto.Eppure, la domanda fa sempre capolino nelle conversazioni con il cast, che nel frattempo si è buttato in numerosi altri progetti. Questa volta è ...

Jennifer Aniston / "Il divorzio con Justin Theroux? Non ho il cuore infranto. Non sono fatta per essere madre" : Jennifer Aniston, trascorsi cinque mesi dal divorzio con Justin Theroux, racconta la sua verità attraverso le pagine di InStyle. Ecco le sue dichiarazioni(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 18:35:00 GMT)

Foto di Jennifer Aniston in Italia con Adam Sandler - la star di Friends al primo ciak per un film Netflix : Jennifer Aniston in Italia: la Rachel Green di Friends è approdata nel Bel Paese in questi giorni per iniziare le riprese del suo prossimo film intitolato Muder Mystery, che arriverà il prossimo anno su Netflix. Insieme a lei, anche Adam Sandler, con cui aveva già lavorato in Mia Moglie Per Finta nel 2011. I due attori sono stati immortalati in una serie di scene girate tra le vie di Como, fra lo stupore generale e qualche curioso. Secondo La ...

La rivincita di Jennifer Aniston : ''Non ho il cuore infranto. E forse non sono fatta per essere madre'' : Mi concentro sul mio lavoro, i miei amici, i miei animali e su come possiamo rendere il mondo un posto migliore. Il resto è spazzatura'.

COME TI SPACCIO LA FAMIGLIA - ITALIA 1/ Info streaming del film con Jennifer Aniston (oggi - 29 luglio 2018) : COME ti SPACCIO la FAMIGLIA, il film in onda su ITALIA 1 oggi, domenica 29 luglio 2018. Nel cast: Jennifer Aniston, Emma Roberts e Jason Sudeikis, alla regia Rawson Marshall Thurber.(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 20:39:00 GMT)

Jennifer Aniston è pronta per un nuovo amore e avrebbe già due pretendenti in lizza

Altro che poverina - adesso Jennifer Aniston ha due pretendenti : C’è stato un tempo in cui Jennifer Aniston era la «fidanzatina d’America», la vicina di casa perbene dai capelli sempre perfetti di nome Rachel, e nella vita faceva coppia con Brad Pitt. Le loro tonalità di biondo si mescolavano a ogni red carpet. Poi è arrivato l’uragano Jolie. Lui ha messo su famiglia, case e film con la mai banale Angelina, e lei, per l’opinione comune, è diventata la «moglie scaricata», la donna ...