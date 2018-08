Jeep - Tutti i segreti della Wrangler dei Carabinieri - VIDEO

quattroruote

(Di venerdì 3 agosto 2018) Che cosa ci fa unacon la livrea deitra gli ombrelloni dei lidi romagnoli? La risposta è semplice: il suo dovere. Sì, perché la spiaggia, destate, si trasforma. Di giorno è il paradiso del dolce far niente, dove divertirsi e godersi il meritato riposo dopo mesi di lavoro. Di notte, però, questo luogo cambia faccia: può essere molto romantico, ma anche pericoloso. Baywatch in notturna. Sulla sabbia, del resto, è difficile muoversi rapidamente. E nell'oscurità diventa complicato garantire un adeguato livello di sicurezza. Per controllare un posto così speciale, serve un mezzo molto speciale: per questo, FCA ha dato in uso allArma liconica off-road che, per le sue doti da fuoristradista, è perfetta per questo compito. Siamo stati una notte in sua compagnia, per scoprirne. Non perdetevi il nostro