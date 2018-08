Jamie Dornan | «Quando ho perso mia madre»

Jamie Dornan da The Fall alla nuova serie BBC Death and Nightingales con lo stesso sceneggiatore : Jamie Dornan torna a lavorare con lo scrittore di The Fall allan Cubitt e con la BBC per una nuova serie tv basata su uno dei romanzi più popolari d'Irlanda degli ultimi 30 anni. L'attore, celebre per il ruolo di Christian Grey nella trilogia di Cinquanta Sfumature, è stato scritturato per un ruolo da protagonista accanto a Matthew Rhys in un adattamento televisivo di Death and Nightingales, il romanzo del 1992 di Eugene McCabe. La trama ...