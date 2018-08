Italiani sequestrati in Siria | Alessandro Sandrini e gli altri ostaggi

huffingtonpost

(Di venerdì 3 agosto 2018) A fine luglio alcuni account anonimi hanno fatto circolare un video: in primo piano appare un uomo in ginocchio, con una tuta arancione che ricorda (ma non è identica) quella utilizzata dallo Stato Islamico per i suoi video di esecuzioni, alle sue spalle due uomini con passamontagna, tuniche nere e armi automatiche.L'o parla italiano, si chiamae afferma che il video sia stato girato il 19 luglio 2018. "Mi danno la possibilità di comunicare per l'ultima volta con l'Italia" afferma, che appare stanco e sconsolato, "sono due anni che sono in carcere e non ce la faccio più, sono stanco dentro" continua l'o e avverte "hanno detto chiaramente che sono stufi e mi uccideranno se la cosa non si risolve in tempi brevi".Alle spalle dei due sequestratori, che non parlano, un muro bianco, nessuna bandiera, il video è amatoriale, ...