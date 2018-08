Italia Sì | Rita Dalla Chiesa torna in Rai dopo la delusione di Mediaset

Deficit - Cottarelli ad AffarItaliani "Ecco perché lo spread sale" : Torna a correre per la seconda seduta consecutiva sul mercato secondario il differenziale fra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi che ha chiuso a quota 254 punti, con il rendimento del decennale al 2,95%, dopo aver toccato però in giornata un massimo di 270 punti. Cosa sta succedendo allo spread, rispetto alla nuova normalità (prima delle elezioni viaggiava a quota 140 punti Segui su Affaritaliani.it

C'è un nesso tra il fermo dell'ex ministro egiziano in Italia e la verità su Regeni? : Secondo il Guardian, il passaggio a destra della politica Italiana potrebbe essere un vantaggio inaspettato per l'Egitto, un partner internazionale vitale per l'Italia in relazione alla problematica ...

Venerdì 3 agosto 2018 : stasera in Tv Le verità nascoste - Chicago Med - L'inferno di cristallo e Italia's Got Talent - Best Of - : L'inferno di cristallo, La 7,: Inaugurano il grattacielo più alto del mondo. Ma un incendio si sviluppa all'ottantesimo piano e presto accende come un fiammifero il gigante di vetro e acciaio. ...

Ginnastica - Europei 2018 : Martina Basile - il sorriso più bello di un’Italia ferita. Che Finale al corpo libero - raggio azzurro a 15 anni : Nella serata della mancata qualificazione alla Finale a squadre dopo 22 anni e dell’infortunio di Sofia Busato, l’Italia cerca di trovare il motivo per sorridere agli Europei 2018 di Ginnastica artistica e la nota lieta porta il nome di Martina Basile che è riuscita a qualificarsi all’atto conclusivo al corpo libero grazie a un esercizio bellissimo condito da un Tabac perfettamente stoppato, da un’acrobatica di spessore e ...

Tuffi - Europei 2018 : Elena Bertocchi la punta dell’Italia. Favorita dal metro - cerca la consacrazione anche da 3 : L’Italia dei Tuffi si presenta agli European Championships 2018 con tante aspettative e con alcune certezze. Una di queste è senza dubbio Elena Bertocchi, campionessa europea e bronzo mondiale in carica dal metro. La milanese è la stella della squadra azzurra e in quel di Glasgow va a caccia della definitiva consacrazione. Bertocchi cerca uno straordinario bis dal suo amato metro. In questa gara non scende dal podio da due edizioni ...

Rebus Rai - Foa ad AffarItaliani.it "Adesso deve decidere l'azionista" : "Mi rimetto a quanto deciderà l'azionista. E' un mio dovere istituzionale che io rispetterò scrupolosamente". Lo afferma interpellato da Affaritaliani.it Marcello Foa, membro del Cda Rai designato dalla maggioranza Lega - M5S per la presidenza della tv pubblica il quale però non ha ottenuto il via libera della Commissione di Vigilanza Rai

Italia-Francia. Le Marie incontra Tria e Di Maio : "Priorità unione bancaria e bilancio Ue" : ... il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio e il ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire, nell'incontro odierno hanno ribadito l'impegno per la tabella di ...

Maturità da privatista - scuole da mezza Italia ora inseguono Valeria : "Vieni a studiare da noi" : 'Frequenta da noi, potrai continuare con i tuoi eventi in giro per il mondo', 'Scegli noi per diplomarti', 'Affronta la Maturità qui'. LA NOTIZIA Troppe assenze a scuola: 'Il liceo mi ammonisce? Me ...

ManagerItalia Toscana e Regione insieme per turismo e terziario : Firenze, 31 lug. - (AdnKronos) - Attuare la Strategia Regionale Impresa 4.0 e il programma di Destinazione Toscana 2020. Questo l'obiettivo del protocollo d'intesa firmato oggi da Regione Toscana e Manageritalia Toscana che le vedrà collaborare alla realizzazione di azioni comuni destinate a promuov

Italia Under 19 - Plizzari : "Sconfitta immeritata - abbiamo due palle così" : La rabbia e l'orgoglio. La rabbia per una coppa accarezzata e sfumata sul più bello, l'orgoglio per aver fatto parte di un gruppo che ha "dimostrato che cogl... ha sotto". Alessandro Plizzari saluta l'...

Equitazione - FEI Nations Cup 2018 : l’Irlanda beffa i britannici a Hickstead - l’Italia è sesta e rischia la retrocessione : Aleggia sull’Italia lo spettro della retrocessione nella seconda divisione europea della FEI Nations Cup 2018. La squadra azzurra non è riuscita a far meglio del sesto posto nella penultima tappa ad Hickstead, in Gran Bretagna, ed ora è ultima in classifica generale, a quasi 30 punti di distanza dall’Olanda, che un anno fa trionfò in Coppa delle Nazioni ed oggi si gioca la permanenza nella massima categoria proprio con il team ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Italia quarta. Campagna : “Miglioreremo - troppi sbagli in superiorità”. Di Fulvio : “Sconfitta utile verso le Olimpiadi” : L’Italia non è riuscita a conquistare la medaglia di bronzo agli Europei 2018 di Pallanuoto maschile. Il Settebello si è dovuto inchinare al cospetto della Croazia per 10-8 nella finalina per il terzo posto. I ragazzi di Sandro Campagna hanno così concluso la rassegna continentale ai piedi del podio, mancando l’appuntamento con la gloria proprio come due anni fa. Il furto subito in semifinale contro la Spagna ha probabilmente ...

L'immaturità politica Italiana alla ricerca del nemico assoluto : ... il primo è quello di chi segue le sue azioni, giudica i suoi provvedimenti, tallona i vari leader e ne mette in luce le ambiguità e le contraddizioni della retorica e della visione del mondo. ...

Finali Scudetto 3x3 Italia. Differita Rai Sport e dirette streaming : Le SemiFinali e la Finale Scudetto del Torneo maschile e la Finale Scudetto del Torneo femminile saranno trasmesse in differite da RAI Sport mercoledì 1 agosto dalle 21.23. Telecronaca di Maurizio ...