Italia | lavoro e imprese | ingegneri cercansi

Fratelli d'Italia : Dati Svimez allarmanti. Il Sud non ha bisogno di elemosina - ma di sviluppo - lavoro e infrastrutture : Allarmanti i Dati Svimez: in 16 anni hanno lasciato il Sud 1 milione e 883mila residenti, di cui la metà giovani, e l'economia rischia un forte rallentamento entro il 2019. Basta perdere tempo: il Governo si attivi subito perché senza il Sud, tutta l'Italia perde. Fratelli d'Italia mette a disposizione le nostre ...

Lavoro - i contratti a termine ci sono in tutta Europa. Ma in Italia mancano le tutele : La crescita di rapporti a tempo determinato rientra in un trend Ue: l’incidenza è del 15,5% da noi, contro i 16% dell’Eurozona. Il problema? All’estero si investe per garantire occupazione. Nella Penisola, come testimonia il rapporto Svimez, aumenta solo il precariato...

Chi è Alessio Figalli - la seconda medaglia Fields Italiana 'La matematica Il lavoro più bello del mondo' : In lui vedo coesistere, tutte al massimo livello, le doti che ritengo fondamentali per avere successo nel mondo della ricerca: velocità e profondità nell'assimilazione dei lavori dei matematici che ...

Katherine Kelly Lang - la Brooke di Beautiful a lavoro in Italia : Katherine Kelly Lang madrina del World Film FEstival giunto all’ottava edizione ha colto l’occasione per rimarcare il suo amore per l’Italia e rivelare il suo nuovo lavoro proprio nel nostro paese. L’attrice più nota come la Brooke della soap Beautiful era ospite a Vico Equense dove ha annunciato l’inizio delle riprese di “How to climb a three” (Come salire su un albero) prodotto dalla sua Angel Eyes ...

Trump : Conte sta facendo un lavoro fantastico. Ok alla cabina di regia Italia-Usa per la Libia : Italia e Stati Uniti lavoreranno insieme per stabilizzare la Libia, anche nell’interesse del popolo libico. E’ quanto si apprende da fonti di governo al termine dell’incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente Usa Donald Trump. L’incontro «è andato molto bene» e si creerà una sorta di regia strategica Italia-Usa per quel...

Street artist Italiano Jorit arrestato a Betlemme. Farnesina al lavoro - : L'artista napoletano stava realizzando sul muro che separa Israele dalla Cisgiordania l'immagine della giovane Ahed Tamimi diventata simbolo della resistenza palestinese. Fermato anche un altro ...

Campione d'Italia : fallisce il Casinò - a rischio 500 posti di lavoro : La casa da gioco non è stata in grado di versare le quote dovute al Comune, provocandone il dissesto finanziario. Il Tribunale di Como ha bocciato il piano di risanamento, nominati tre curatori ...

Italia - Ventura : 'Non accetterei più la panchina della Nazionale - non è il mio lavoro' : Così Gian Piero Ventura, ex ct della Nazionale azzurra, a Rmc Sport dove parla, ovviamente, anche del passato in azzurro: 'Cambierei tutto ciò che è accaduto dopo la partita contro la Spagna. Poi è ...

Osahon - migrante nigeriano : sventa rapina di un Italiano - il supermercato gli offre un lavoro : Osahon Ewansiha un mese fa ha messo a rischio la sua vita per sventare una rapina a mano armata in un supermercato di Torino: il suo atto di generosità e coraggio gli ha permesso di trovare lavoro.Continua a leggere

Prostituzione e lavoro forzato : anche in Italia ci sono migliaia di piccoli schiavi invisibili : Bambini e adolescenti costretti in schiavitù, venduti e sfruttati a fini sessuali e lavorativi. Succede in tutto il mondo, un fenomeno che per sua natura risulta difficilmente quantificabile e che resta in gran parte sommerso...

I SOLITI IGNOTI/ Una parodia diventata capolavoro del cinema Italiano : Sessant'anni fa usciva il film di Mario Monicelli. Nato come parodia di un noir francese, è diventato un capolavoro del cinema italiano.

DECRETO DIGNITÀ/ L'Italia del lavoro è ancora a un bivio : Il DECRETO DIGNITÀ torna a far emergere lo scontro esistente in Italia tra due visioni e modi di concepire il mercato e le politiche del lavoro.

Lavoro - il sogno degli Italiani - specie se votano M5S - è l'impiego pubblico : solo un sondaggio, realizzato dalla Swg, ma il ritorno del sogno dell'impiego pubblico fa riflettere e segna sicuramente una discontinuità con il recente passato. Senza voler offendere nessuno evoca ...

Decreto dignità - non leggi sul lavoro. Quello che serve all’Italia è una crescita : di Floro Ernesto Caroleo e Francesco Pastore Pensavamo che con il Jobs Act si interrompesse, almeno per qualche anno, l’infinita vecchia guerra ideologica sulla flessibilità nel mercato del lavoro. Invece no, il governo gialloverde continua, peraltro senza tener conto dei dati empirici. Ci si aspettava un cambiamento e il cambiamento non può che essere: mettiamo da parte il dibattito sulla flessibilità e i contratti di lavoro e parliamo invece ...