Italia - consumi attesi in calo a giugno : Segnali di debolezza per il commercio al dettaglio Italiano. A giugno 2018, l'Istat stima che le vendite al dettaglio diminuiscano, rispetto al mese precedente, dello 0,2% in valore e dello 0,3% in ...

Italia nella morsa del caldo - giovedì bollino rosso per 18 città | Elettricità - afa spinge i consumi : Più colpito il Centronord. L'allerta di livello 3 riguarda Bolzano, Bologna, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. L'ondata di afa straordinario fa schizzare l'uso dei condizionatori

Consumi di energia elettrica in Italia : a giugno 2018 domanda di 27 miliardi di kWh : Nel mese di giugno 2018, secondo quanto rilevato da Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, la domanda di elettricità in Italia è stata di 27 miliardi di kWh, in diminuzione del 3,3% rispetto allo stesso mese del 2017. La performance della domanda ha risentito dell’effetto temperatura: quest’anno, infatti, giugno – a parità di calendario (21 giorni lavorativi) – ha fatto registrare una temperatura media mensile inferiore di ...

Italia - a luglio calma piatta per PIL e consumi : In un quadro congiunturale caratterizzato da luci ed ombre si fa "sempre più concreto il rischio di un rallentamento dell'economia". Così l' Ufficio Studi confederale nell'ultimo numero di Congiuntura Confcommercio in cui stima, per luglio 2018, una variazione mensile nulla del PIL e un aumento tendenziale dello 0,8% , ...

Birra - in Italia è record di produzione - export e consumi : La Birra prodotta in Italia piace sempre di più. Da noi, come all'estero. E così il 2017 è stato un anno record. L'export ha raggiunto 2,7 milioni di ettolitri, in crescita del 7,9% rispetto al 2016 e ...

Cannabis e cannabis light - i numeri e i consumi in Italia - : Lo "spinello leggero" è legale grazie alla legge 242/2016, ma il Consiglio superiore di sanità ha sconsigliato la vendita anche dei prodotti con il principio attivo Thc inferiore ai limiti imposti. La ...

L'Italia va "a tutta birra" : ne consumiamo (e produciamo) sempre di più : consumiamo sempre più birra, e sempre più birra italiana. La birra entra prepotentemente nelle abitudini di consumo degli italiani e quella tricolore fa il pieno di consensi all'estero. È quanto emerge...

Consumi di energia elettrica in Italia : a Maggio +1 - 3% : Nel mese di Maggio 2018, secondo quanto rilevato da Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, la domanda di elettricità in Italia è stata di 26 miliardi di kWh, in aumento dell’1,3% rispetto ai volumi dello stesso mese del 2017. Quest’anno Maggio ha avuto lo stesso numero di giorni lavorativi (22) e una temperatura media mensile sostanzialmente in linea a quella del Maggio 2017. La domanda dei primi cinque mesi del 2018, pari a ...

UnaItalia : Consumi di carni bianche +24% in 5 anni : Roma, 14 giu. , askanews, Roma, 14 giugno 2018 Assicurare agli italiani un prodotto che coniuga gusto, qualità, sicurezza e convenienza. Proseguire l'impegno su alcuni temi di particolare interesse ...