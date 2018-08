Istat : in aumento vendite al dettaglio : 12.00 A maggio, vendite al dettaglio a +0,8% in valore e +0,9% in volume rispetto ad aprile.Lo comunica l'Istat. Le vendite di alimentari registrano aumenti del 2% in valore e dell'1,8% in volume.Dinamica più contenuta per i non alimentari: +0,1% in valore e +0,2% in volume. Dal punto di vista tendenziale, le vendite registrano una crescita dello 0,4% in valore e una contrazione dello 0,2% in volume. Quelle degli alimentari segnano +2,3% in ...

Commercio - Istat : a maggio vendite dettaglio +0 - 8% mese - +0 - 4% anno : Roma, 6 lug., askanews, - A maggio 2018 si stima che le vendite al dettaglio aumentino, rispetto al mese precedente, dello 0,8% in valore e dello 0,9% in volume. Le vendite di beni alimentari ...

Commercio : Istat - a maggio vendite dettaglio +0 - 9% su mese - -0 - 2% su anno : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – A maggio le vendite al dettaglio aumentano, rispetto al mese precedente, dello 0,8% in valore e dello 0,9% in volume. Le vendite di beni alimentari registrano una variazione positiva sia in valore sia in volume (rispettivamente +2,0% e +1,8%). Molto più contenuta è la dinamica delle vendite di beni non alimentari (+0,1% in valore e +0,2% in volume). E’ quanto emerge dalle rilevazioni diffuse oggi ...

Commercio : Istat - a maggio vendite dettaglio +0 - 9% su mese - -0 - 2% su anno : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – A maggio le vendite al dettaglio aumentano, rispetto al mese precedente, dello 0,8% in valore e dello 0,9% in volume. Le vendite di beni alimentari registrano una variazione positiva sia in valore sia in volume (rispettivamente +2,0% e +1,8%). Molto più contenuta è la dinamica delle vendite di beni non alimentari (+0,1% in valore e +0,2% in volume). E’ quanto emerge dalle rilevazioni diffuse oggi ...

Istat - vendite aprile -0 - 7% - su anno -4 - 6%. : Ad aprile le vendite al dettaglio scendono dello 0,7% in valore e dello 0,9% in volume rispetto a marzo . Lo rileva l'Istat, spiegando che su base annua il ribasso diventa del 4,6% in valore e del 5,4%...

Commercio - Istat : Giù le vendite ad aprile : Le vendite al dettaglio scendono dello 0,7%. Il calo annuo risente in misura rilevante della diversa collocazione delle vendite di prodotti alimentari legate alla Pasqua, che quest'anno si sono ...

Istat - vendite commercio aprile -5 - 4% annuo - peggior calo in cinque anni : ... con un importo complessivo di 244 miliardi, ed quindi un elemento fondamentale per la ripresa dell'economia". Codacons, dati Istat deboli, non e' solo effetto Pasqua Non solo "effetto Pasqua". Le ...

Istat : vendite commercio aprile -5 - 4% annuo - peggio calo 5 anni : Roma, 7 giu. , askanews, Consumi in affanno ad aprile in Italia, con la più forte contrazione mensile di vendite del commercio al dettaglio da inizio anno e il maggior calo su base annua da oltre 5 ...

Commercio : Istat - vendite aprile -0 - 7% - su anno -4 - 6% : Ad aprile le vendite al dettaglio scendono dello 0,7% in valore e dello 0,9% in volume rispetto a marzo . Lo rileva l'Istat, spiegando che su base annua il ribasso diventa del 4,6% in valore e del 5,4%...

Istat : vendite commercio aprile -5 - 4% annuo - peggio calo 5 anni : Roma, 7 giu. , askanews, - Consumi in affanno ad aprile in Italia, con la più forte contrazione mensile di vendite del commercio al dettaglio da inizio anno e il maggior calo su base annua da oltre 5 ...

Noleggio alimenta le vendite. Continua la crescita delle vetture acquIstate da persone giuridiche : ROMA - Il mercato italiano dell'auto Continua ad essere in buona forma e, nonostante l'incertezza generata dalle lunghe trattative per cercare di formare un nuovo governo, le vendite non...