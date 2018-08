Istat | Pil Italia perde colpi | pesa domanda estera

Pil : Istat - prevista crescita contenuta : 13.14 "L'indicatore anticipatore continua a registrare flessioni,segnalando il proseguimento dell'attuale fase di contenimento dei ritmi di crescita economica Così l' Istat nella nota mensile sull' andamento dell'economia italiana. Per l' Istat "si rafforza la crescita dell'economia Usa mentre si conferma il rallentamento di quella dell'area euro" e "anche in Italia l'economia decelera, condizionata dal contributo negativo della domanda estera ...

Istat - PIL : crescita contenuta - economia decelera : Ritmi di crescita contenuti per il PIL italiano secondo quanto rende noto l'Istat nella Nota mensile sull'andamento dell'economia italiana. 'In Italia l' economia decelera, condizionata dal contributo negativo della domanda estera netta. A giugno l'occupazione mostra una lieve flessione, in un contesto caratterizzato da miglioramenti su base sia ...