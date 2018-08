' Isola Festival' parte di slancio

La città vecchia rivive con Isola Festival : La manifestazione che vuole generare economia turistica e sociale, con un Festival del territorio punta a regalare emozioni attraverso un calendario di iniziative variegato tra musica, spettacoli, ...

BIANCA ATZEI/ L'Isola dei Famosi e Jonathan Kashianian : "Soddisfatta di me stessa" (Wind Summer Festival) : BIANCA ATZEI, torna in televisione per cantare dopo la lunga e gratificante esperienza a L'isola dei Famosi. Si sarà ripresa dalla fine della storia con Max Biaggi? (Wind Summer Festival)(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 00:34:00 GMT)

ELBA BOOK FESTIVAL 2018 - Il temperamento dei ferraresi torna sull'Isola nel Tirreno per sostenere il pensiero indipendente e ripartire ... : Dal 17 al 20 luglio a Rio nell'ELBA la quarta edizione di 'ELBA BOOK FESTIVAL' 09-07-2018 / Giorno per giorno , Com unicazione a cra degli organizztori, La quarta edizione di ELBA BOOK , l'unico ...

SEIF - I cortometraggi vincitori della terza edizione di Aqua Film Festival all'Isola d'Elba : ... la manifestazione di tre giorni di incontri, cinema, giochi, spettacoli organizzati da Acqua dell'Elba con il patrocinio di Legambiente, Accademia delle Belle Arti di Brera, Università IULM, Parco ...

Rio nell’Elba. A luglio torna il festival Isolano dedicato all’editoria indipendente : Un’isola incantata in mezzo al Tirreno diventa un porto sicuro per la letteratura italiana. Elba Book, l’unico festival isolano dedicato