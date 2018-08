Irriconoscibile? Guardate gli occhi È lei!!! La vip italiana da bimba | spettacolo

caffeinamagazine

(Di venerdì 3 agosto 2018) “Baby”, scrive lei sotto alla nuova foto condivisa su Instagram. Era piccola per davvero in questo scatto in bianco e nero che sembra di una vita fa. E invece non è troppo lontano. Compirà 40 anni a settembre la showgirlche pur essendosi trasferita oltreoceano da tempo ha un esercito di fan che la segue costantemente. Anche perché in Italia ci torna spessissimo. Il post, in ogni caso, ha fatto il botto su Instagram. Poche ore e pià di 20mila like. I commenti? Estasiati. Perché pure se a colpo d’o non tutti l’hanno riconosciuta, mentre altri hanno subito capito a chi appartenevano queglietti vispi, per i fan è evidente che già a quel tempo aveva la stoffa della bellissima. “Un visino fine e dueetti vispi e curiosi.!”, si legge sotto al post che ha fatto il boom di cuoricini. E ancora: “Dolcissima e bellissima”, “Che bambola”, “Come ...