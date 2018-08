iosonoambiente | al via la campagna per spiagge plastic free

meteoweb.eu

400 Bad Request Bad Request Your browser sent a request that this server could not understand.



(Di venerdì 3 agosto 2018) Parte domenica 5 agosto da Sabaudia, località balneare del Parco nazionale del Circeo, laestiva del ministero dell’Ambiente per sensibilizzare contro l’abbandono dellaa sullee per promuovere il bando dellaa monouso. Realizzata in collaborazione con il Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri e la Guardia Costiera, fa parte della più ampia iniziativa di comunicazione. La quantità di rifiuti dia nei mari è in aumento: ogni anno vengono prodotti a livello mondiale 300 milioni di tonnellate di materiehe, di cui almeno 8 milioni finiscono nell’oceano. Si tratta di una minaccia per le specie marine e gli ecosistemi, ma anche un rischio per la salute umana, con implicazioni significative su settori come il turismo, la pesca e l’acquacoltura. Il ministero dell’Ambiente sta lavorando a una ...