Io so tutto di te | seguimi | ecco l’ultima truffa di Instagram

ilgiornale

(Di venerdì 3 agosto 2018) L'ultimavirtuale che sta fregando un sacco di utenti dei social è sue si chiama "Io.so..di te". Un profilo dalla natura dubbia e che si spaccia per un indovino 2.0.L'account scrive ai follower "io sodi te" e poi prova a indovinare i segreti degli utenti. Come riporta Il Messaggero, l'account scrive delle frasi tipo "hai 15 anni, frequenti il linguistico, sei segretamente innamorata di uno frequenta la 4A".Ma non è l'unico: altri profili simili sarebbero assimilabili all'indovino. Si tratta dell'account "Io.so._" o ancora "io_so__di_tutti.Le "vittime" dellaonline sono infatti per la maggior parte adolescenti e liceali. L'obiettivo di questi indovini fasulli è poi naturalmente quello di accaparrarsi più follower possibili e poi riutilizzare la pagina per scopi commerciali. Per ottenere la loro rivelazione bisogna fare quattro semplici cose: ...