International Beer Day | record storico per la birra sulle tavole degli italiani

meteoweb.eu

: RT @nastroazzurro: Se l’International Beer Day è sempre il primo venerdì di agosto, perché non celebrarlo proprio con il primo assaggio del… - MicheleCason : RT @nastroazzurro: Se l’International Beer Day è sempre il primo venerdì di agosto, perché non celebrarlo proprio con il primo assaggio del… - BeerShowMilano : Oggi è l'International Beer Day! I consigli per godervi la giornata: bersi una delle ottime birre al Beershow! Vi a… - AndreaBallocchi : RT @wisesocietyit: International Beer Day: la svolta ecologica della bionda (ma anche della rossa e della scura): Ecco i migliori birrifici… -

(Di venerdì 3 agosto 2018)per lacon un balzo del 3% nel primo semestre 2018 con oltre 238 milioni di litri bevuti e con un’ulteriore progressione rispetto al +8% registrato nel 2017. E’ quanto emerge da un’analisi di Coldiretti su dati Ismea/Nielsen in occasione dell’Day, la giornata internazionale della, alla fine della settimana più rovente di questa estate 2018. La– sottolinea la Coldiretti – piace a quasi la metàadulti con un consumo pro capite medio di 31,8 litri all’anno, il più alto sempre di sempre con una spesa totale delle famiglie che nel 2018 si stima raggiungerà per la prima volta il miliardo di euro se sarà mantenuto il trend di crescita del primo semestre. L’estate è il periodo in cui si concentra il 40% dei brindisi a base di bionde, rosse e scure. Il consumo – spiega Coldiretti – è diventato ...