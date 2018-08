Inter | tre cessioni al Parma

Modric all'Inter?/ Ultime notizie : il croato incontrerà Perez per liberarsi dal Real Madrid : Modric all'Inter? Ultime notizie: il croato incontrerà Perez per liberarsi dal Real Madrid, passo necessario per scongiurare la clausola da 750 milioni di euro(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 09:45:00 GMT)

Ternate - schianto al passaggio a livello : treno contro tir - linea Interrotta : Alle 4.50 di venerdì mattina un tir è rimasto incastrato nel passaggio a livello di Ternate-Varano-Borghi , Varese, ed è stato centrato da un treno merci. Il passaggio a livello era chiuso. La ...

Banca Finnat - margine di Interesse e commissioni in aumento nel primo semestre : Teleborsa, - Banca Finnat ha chiuso il primo semestre con un utile netto di 2,387 milioni di euro, in discesa rispetto agli 11,905 milioni del corrispondente periodo del precedente esercizio sul quale ...

Banca Finnat - margine di Interesse e commissioni in aumento nel primo semestre : Banca Finnat ha chiuso il primo semestre con un utile netto di 2,387 milioni di euro, in discesa rispetto agli 11,905 milioni del corrispondente periodo del precedente esercizio sul quale aveva inciso,...

Tre - rete 3 down in tutta Italia/ Ultime notizie : mappa Interruzioni - sui social spopola #tredown : Tre, rete down in tutta Italia: mappa interruzioni, sui social spopola #tredown ma crescono le polemiche per i problemi e i disservizi emersi. Nessuna comunicazione dalla compagnia(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 13:09:00 GMT)

Tre non funziona? Down in quasi tutta Italia e disservizi per Internet - SMS e chiamate : Si stanno moltiplicando a dismisura le segnalazioni di disservizi che vedono coinvolto l'operatore Tre e perciò sappiate che non siete i soli a riscontrare problemi di navigazione Internet questa mattina. L'articolo Tre non funziona? Down in quasi tutta Italia e disservizi per Internet, SMS e chiamate proviene da TuttoAndroid.

Inter su Modric - il croato potrebbe chiedere la cessione a Florentino Perez : Al momento resta un sogno quello di vedere Luka Modric con la maglia dell'Inter [VIDEO] la prossima stagione. Una suggestione che, però, sta prendendo quota in questi giorni con i tifosi dell'Inter che hanno manifestato entusiasmo e curiosita' nel vedere il nome del centrocampista croato accostato ai colori nerazzurri. Qualcosa che solo l'anno scorso sembrava impensabile con le trattative per Nainggolan, Vidal e Di Maria sfumate e con gli arrivi ...

Intermarine - Gruppo IMMSI - : risultati del primo semestre : Teleborsa, - Il Consiglio di Amministrazione di Intermarine, controllata del Gruppo industriale quotato IMMSI,, ha esaminato e approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2018 che si è ...

Intermarine - Gruppo IMMSI - : risultati del primo semestre : Il Consiglio di Amministrazione di Intermarine, controllata del Gruppo industriale quotato IMMSI ,, ha esaminato e approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2018 che si è chiuso con l'...

Inter - Vrsaljko e Vidal potrebbero non bastare : Spalletti vorrebbe anche un vice-Icardi : L'Inter sembra vicina a chiudere la vicenda terzino destro. Quella del laterale è una delle richieste del tecnico Luciano Spalletti in vista della nuova stagione, dato che attualmente in rosa c'è il solo Danilo D'Ambrosio in quel ruolo. La societa' nerazzurra sembra aver convinto l'Atletico Madrid a cedere Sime Vrsaljko [VIDEO] in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato per un'operazione complessiva di circa venticinque milioni di euro. ...

Lista Champions League Inter - in tre a rischio esclusione e sono nomi pesanti : 1/4 LaPresse/Spada ...

Kena Mobile potrebbe sfidare Iliad e ho. Mobile con 50 GB di Internet - 1500 minuti e 50 SMS a 6 - 90 euro al mese : Kena Mobile dovrebbe provare a mettere il bastone fra le ruote a Iliad e a ho. Mobile con la nuova offerta Kena Summer, che per contenuti e costi dovrebbe richiamare molto da vicino le offerte dei due operatori menzionati.--Kena Summer, infatti, dovrebbe includere 1500 minuti di chiamate verso tutti, 50 SMS verso tutti e, rullo di tamburi, 50 GB di traffico dati Internet da utilizzare con la rete 3G (presto anche 4G) di TIM al costo ...

DIRETTA/ Bologna Huddersfield (risultato live 0-1) streaming video e tv : all'Intervallo avanti gli inglesi : DIRETTA Bologna Huddersfield info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole (oggi martedì 31 luglio)(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 18:48:00 GMT)

Inter - formazione prossima stagione : con Vidal - il centrocampo potrebbe essere stellare : Un Calciomercato di alto livello che diventa improvvisamente stellare. I tifosi nerazzurri sembrano gia' aver dimenticato i mancati riscatti di Cancelo e Rafinha ed il 'buco' sulla corsia esterna destra in difesa è stato appena colmato [VIDEO] con l'acquisto di Sime Vrsaljko che in quel ruolo era certamente tra i giocatori più forti e completi offerti dal mercato. L'Inter ora sta cercando di mettere la ciliegina sulla torta e, stando alla ...