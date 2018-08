Inter | l' entourage di Modric sarebbe a Milano ma Perez spara alto

Blastingnews

(Di venerdì 3 agosto 2018) Nella giornata in cui potrebbe essere sfumato definitivamente, e clamorosamente, Arturo Vidal, dato dai media spagnoli a un passo dal Barcellona, sembrano esserci importanti aperture sul fronte Luka. Il centrocampista croato è stato accostato all'qualche giorno fa e, se inizialmente questo era definitivo solo un sogno, ora la trattativa sembra essere reale, con il giocatore che tornera' dalle vacanze in Sardegna nei prossimi giorni e incontrera' il patron VIDEO del Real Madrid, Florentino, per chiedere la cessione. L'di, però, è gia' ae probabilmente sta discutendo della strategia da attuare per cercare di portare in nerazzurro il centrocampista croato. Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, glimediari sono stati avvistati in citta' e probabilmente ci sono novita' importanti su una trattativa che, comunque, appare ...