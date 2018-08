Inter | il Barcellona si prende Vidal; muro Real su Modric | ' Vale 750 milioni'

Blastingnews

(Di venerdì 3 agosto 2018) Per il Calciomercato dell', dopo giorni assolutamente frenetici con colpi eccellenti messi a segno, arriva la brusca frenata proprio sui nomi più illustri. IlMadrid non ha alcuna intenzione di cedere Luka, dopo aver perso Cristiano Ronaldo, infatti, Florentino Perez non vuole privarsi di un altro fuoriclasse. Inta' ilblanco sul croato era più che prevedibile, ma anche se si fosse stato il 'via libera', sarebbe stata comunque una trattativa difficile VIDEO alla luce delle cifre fin troppo onerose per una societa' che, almeno per un altro anno, deve fare i conti con i vincoli del Fair Play Uefa. Se però rinunciare aera in cantiere, c'è parecchio sgomento per quanto accaduto sul fronte Bayern con Arturo. Il cileno, a meno di clamorosi ribaltoni, non tornera' in Italia. L'accelerata delè stata brusca e decisa e, sebbene ...