Inter | ecco la mossa di mercato se salta Modric

Calciomercato Inter - i bookmakers ci credono eccome : tagliate le quote sull’arrivo di Modric in nerazzurro : Il club di Suning ha in mente di piazzare il colpo da 90, ci credono anche i bookmakers che hanno tagliato la quota sul suo arrivo in Italia Per il momento si dice sia solo una suggestione. Corrono i rumours sul trasferimento di Luka Modric all’Inter. La teoria riportata dai media è che il centrocampista croato vorrebbe andar via dal Real Madrid. Della destinazione Inter si era parlato di recente: Modric è il ”sogno” che ...

Champions League 2018/2019 - ecco il tabellone con le fasce aggiornate : ottime notizie per le italiane - Juve - Napoli - Roma e Inter sognano già in grande : Si delinea sempre meglio il quadro della Champions League 2018/2019 in vista del sorteggio del 30 Agosto: sono in corso i preliminari e nelle prossime tre settimane il tabellone con le 32 squadre partecipanti, divise in 4 fasce, sarà ormai completo. Intanto l’eliminazione del Basilea ha già fatto risalire la Roma in 2ª fascia: un dettaglio molto importante per i giallorossi che così sono certi di evitare avversari molto difficili, e ...

Inter - ecco chi c'è in pole per Joao Mario : Joao Mario è alla ricerca di squadra. Il portoghese, reduce dal prestito al West Ham , non rientra nei piani dell'Inter: come scrive la Gazzetta dello Sport , Leicester, Betis, Tottenham e Everton sono Interessate al campione d'Europa nel 2016 col Portogallo, ma in pole ci sono sempre gli Hammers .

PALAGIANELLO - Taranto - - ECCO IL FESTIVAL InterNAZIONALE DEL FOLKLORE TERRA DELLE GRAVINE : Proprio li, come da tradizione, importanti scuole di FOLKLORE di fama mondiale provenienti da 3 continenti diversi metteranno in scena spettacoli rievocativi con canti, balli e suoni, in un mix di ...

Inter : ecco quando rinnova Spalletti : Secondo Il Corriere dello Sport , l'Inter ufficializzerà il rinnovo di contratto fino a giugno 2021 dell'allenatore Luciano Spalletti prima dell'inizio del campionato.

Modric come CR7 - la colonia croata e la ‘distrazione’ della Juve : ecco perchè l’Inter può vincere lo Scudetto : Difficilmente dimenticheremo quest’estate di calciomercato. E non solo per lo sbarco a Torino di Cristiano Ronaldo. La Juventus ha senza dubbio aumentato la qualità della rosa con il colpo CR7 e con gli acquisti di Cancelo ed Emre Can. Anche se la maxi-operazione con il Milan (scambio alla pari Bonucci-Caldara e passaggio di Higuain in rossonero) non convince la maggior parte dei tifosi e rischia di rendere un po’ meno super il ...

Gianluca Vacchi - ecco il nuovo stravagante balletto in tacchi a spillo e costume Intero (VIDEO) : No, decisamente non è il solito balletto. L’imprenditore Gianluca Vacchi ha pubblicato su Instagram un video con il suo nuovo ballo dell’estate, a dir poco stravagante. Lui esce da una porta finestra con indosso un costume nero stringato (forse rubato dall’armadio della nuova fidanzata), cappello di paglia, occhiali da sole e tacchi a spillo. Ancheggia, ammicca, si muove ondeggiando e sculettando: “Questa è la vera “sfida ...

Guardigli (ePRICE) : «Ecco perché abbiamo scelto l’Inter» : Gli obiettivi strategici della partnership con la società nerazzurra spiegati dal chief marketing officer di ePRICE L'articolo Guardigli (ePRICE): «Ecco perché abbiamo scelto l’Inter» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Fibra City : ecco la connessione Internet pensata per chi gioca online : (Foto: Shutterstock) Per chi videogioca online il vero mostro da abbattere per passare al livello successivo spesso è… la connessione a internet. Lenta e non sempre stabile, può mettere a dura prova la pazienza dei gamer. A loro è dedicata Gaming.Fibra.City, la connessione a internet in Fibra ottica – senza lag – che sfrutta la rete di Open Fiber, in tecnologia FTTH – Fiber-to-the-home (letteralmente “Fibra fino a casa”). Cosa cambia ...

Inter - stand-by Vidal : il sogno si chiama Modric. Ecco perchè si può… : sogno SI chiama MODRIC- L’Inter punta forte su Luka Modric. Come riportato da “Gianluca Di Marzio”, i nerazzurri sarebbero pronti ad mettere le mani su Luka Modric. Un sondaggio reale e concreto. Il centrocampista croato avrebbe aperto alla possibilità di un addio al Real Madrid, un addio che potrebbe coincidere con una nuova avventura in […] L'articolo Inter, stand-by Vidal: il sogno si chiama Modric. Ecco perchè si ...

Inter - adesso è ufficiale : ecco Vrsaljko : L’Inter piazza il colpo Vrsaljko, ecco il comunicato ufficiale dell’Atletico Madrid: “Il nostro club ha raggiunto un accordo con l’Inter, in attesa dello scambio dei documenti e dell’effettuazione delle visite mediche, per il trasferimento di Sime Vrsaljko. Dopo due stagioni con il nostro club vogliamo augurare a Sime le migliori fortune dal punto di vista professionale per questa sua avventura ...

Bonisoli - "Aboliamo domeniche gratis al museo"/ Video - Pd all'attacco : ecco i siti d'Interesse "colpiti" : Musei, ministro Bonisoli: "stop a domeniche gratis". Ultime notizie Cultura, la sospensione è prevista dal termine dell'estate, "maggiore libertà ai direttori"(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 20:54:00 GMT)

Inter - il futuro di Vidal lo svela il figlio : “ecco dove andrà” - intanto Vrsaljko sbarca a Milano : Arturo Vidal in procinto di lasciare il Bayern Monaco, il futuro del calciatore cileno lo ha svelato il figlio Alonsito: tutti i dettagli “Tanti mi chiedono dove andrà a giocare mio papà. Posso dire che ci sono due opzioni: il Barcellona e l’Inter”. Sono le parole del figlio di Arturo Vidal, Alonsito, il quale su Youtube ha parlato della prossima destinazione del padre. Dunque affare avviato con l’Inter, ma occhio ...

Torna in azione il Tutor : ecco le tratte Interessate : Tornano in funzione i Tutor sulle autostrade italiane, anche se al momento in maniera più ridotta rispetto al passato. Il sistema che punisce chi supera i limiti di velocità è Tornato in funzione su ...