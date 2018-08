Inter contro Lione al Via del Mare di Lecce | l' ICC arriva in Puglia

Ternate - schianto al passaggio a livello : treno contro tir - linea Interrotta : Alle 4.50 di venerdì mattina un tir è rimasto incastrato nel passaggio a livello di Ternate-Varano-Borghi , Varese, ed è stato centrato da un treno merci. Il passaggio a livello era chiuso. La ...

Sicurezza - controlli nelle zone periferiche di Eboli. 64 Interventi per il contrasto dell'illegalità : Volontà politica del Comune ed azione sinergica delle Forze dell'Ordine hanno prodotto i primi risultati in tema di ritrovata Sicurezza ed ordine nelle aree periferiche ad Eboli. I Vigili Urbani del Comando ...

La7 - Corona vs conduttore : “Mi faccia parlare - non mi va più bene la tecnica di coito Interrotto”. Scontro con Malpezzi (Pd) : Subbuglio in più atti a L’Aria che Tira Estate (La7), avente per protagonista lo scrittore Mauro Corona, che prima ammonisce il conduttore, Francesco Magnani, e poi perde le staffe con la senatrice del Pd, Simona Malpezzi. Lo scrittore, in collegamento da Erto, prima rimprovera il conduttore per le interruzioni: “Fermo lì, mi deve far parlare, altrimenti me ne vado. La vostra tecnica di coito interrotto non mi va più bene”. Poi ...

Calciomercato Inter - si continua a cullare il sogno Modric : previsto un incontro tra il croato e Florentino Perez : L’Inter continua a sognare il colpo Modric, il club nerazzurro attenderà l’esito del summit previsto tra il croato e Florentino Perez Il Milan chiama con Higuain e Caldara, l’Inter prova a rispondere con Luka Modric. Il croato è il giocatori individuato dal club nerazzurro per compiere il definitivo salto di qualità, per contendere alla Juventus il prossimo scudetto. AFP PHOTO / Johannes EISELE La società del presidente ...

Inter - diretta su Sky ed in chiaro su TV8 per il match di ICC contro il Lione : Mentre le nuove indiscrezioni di mercato relative ad una possibile trattativa per Luka Modric [VIDEO] accendono la fantasia dei tifosi, l'Inter prosegue la sua marcia di avvicinamento al campionato. Il prossimo test degli uomini di Luciano Spalletti sara' valido per l'International Champions Cup, si tratta del secondo impegno nel trofeo estivo diventato ormai 'classico' dopo il pareggio per 1-1 con il Chelsea di Maurizio Sarri. Avversario dei ...

“Per noi esistono due colori - il nero e l’azzurro. Sempre no al razzismo”. Lo spot dell’Inter contro le discriminazioni : I bambini con la maglia nerazzurra che giocano e rincorrono il pallone negli Inter Campus sparsi in tutto il mondo (tra gli altri, Angola, Bolivia, Bosnia, Cambogia, Camerun, Uganda). “Per noi esistono due colori, il nero e l’azzurro. Questo è il nostro mondo. Sempre no al razzismo“. Con questa frase l’Inter ha lanciato, sul proprio profilo Facebook, uno spot contro discriminazioni e razzismo. L'articolo “Per noi ...

Zucchero : Linee guida italiane contro l'Oms e la sugar tax. Ombre sul conflitto di Interessi del Crea con aziende del settore : Il fabbisogno giornaliero è ormai ridotto a meno di 2.000 kilocalorie, ma se mi muovo e faccio sport e ne consumo 4.000, allora lo Zucchero mi può fare bene, perché mi dà energia» . Ghiselli ha il ...

Il 4 marzo prima giornata Internazionale contro il Papilloma virus - : Ottanta organizzazioni in tutto il mondo promuoveranno la prevenzione di una malattia molto diffusa, spesso priva di sintomi ma potenzialmente molto pericolosa

Geotermia - scontro Interno al Pd sulla moratoria : Se le aziende italiane in questo settore sono leader nel mondo è perché da quasi 200 anni la Geotermia è nata e si è sviluppata partendo dalla Valdicecina. Garantire la sostenibilità ambientale, il ...

De Luca contro Saviano e Gomorra/ “Camorra? C'è chi fa milioni con diritti autore e rovina Intere generazioni” : Vincenzo De Luca contro Roberto Saviano e Gomorra: “Camorra? C'è chi fa milioni con diritti autore e rovina intere generazioni”. Le ultime notizie sul presidente della Regione Campania(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 16:19:00 GMT)

"Tanti nemici - tanto onore"/ Pd e Sinistra contro ministro dell'Interno : "Salvini cita Mussolini - dimissioni!" : "Tanti nemici, tanto onore": ministro dell'Interno nella bufera, Partito Democratico e Sinistra contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini per la citazione di Mussolini(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 19:45:00 GMT)

International Champions - l'Inter ko ai rigori - 6-5 - contro il Chelsea : Sconfitta ai rigori per l'Inter contro il Chelsea, 6-5, nella prima sfida dell'International Champions Cup, dopo il pareggio per 1-1 nei 90'. Allo Stade Riviera di Nizza londinesi in vantaggio con ...

Inter - Spalletti dopo il ko contro il Chelsea : le indicazioni di calciomercato : Il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti commenta così ai microfoni di Sky Sport la sconfitta ai rigori contro il Chelsea: “Abbiamo sofferto la superiore qualità tecnica e la velocità nel far viaggiare la palla. Abbiamo dovuto correre, poi piano piano abbiamo preso confidenza, ci siamo sciolti e abbiamo fatto buone cose soprattutto nel secondo tempo. Mi piace la disponibilità a mettere in pratica il calcio che vogliamo fare, ...

Inter - serve ‘rigore’ : sconfitta dal dischetto contro il Chelsea - la squadra di Sarri più convincente [FOTO] : 1/8 AFP/LaPresse ...