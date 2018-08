Industria | produzione giugno +0 | 5% | su anno +1 | 7%

Giappone - in calo la produzione Industriale di giugno : In calo la produzione nelle fabbriche Giapponesi. Secondo la stima preliminare del Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria Giapponese , METI ,, l'indice destagionalizzato della ...

Giappone - produzione Industria : -2 - 1% : Il ministero dell'Economia ha comunque mantenuto il giudizio invariato sull' output, con una tendenza definita 'in lieve recupero'. Dinamica che è stata confermata anche nella consueta indagine del ...

Giappone - produzione Industria : -2 - 1% : 3.28 Cala per il secondo mese consecutivo la produzione industriale in Giappone: a giugno la flessione è pari al 2,1%, dal -0,2% del mese precedente. Il ministero dell'Economia ha comunque mantenuto il giudizio invariato sull' output, con una tendenza definita 'in lieve recupero'. Dinamica che è stata confermata anche nella consueta indagine del governo: le aziende manifatturiere si attendono una ripresa del 2,7% a luglio e del 3,8% in agosto.

USA - cresce oltre le attese la produzione Industriale : Teleborsa, - Torna a salire e batte le attese la produzione industriale negli Stati Uniti nel mese di giugno. Il dato ha registra una crescita dello 0,6% dopo il -0,5% rivisto di maggio , -0,1% il ...

Usa : produzione Industriale +0 - 6% a giugno - oltre attese : Milano, 17 lug. (AdnKronos) – Cresce a giugno la produzione industriale negli Stati Uniti. Secondo quanto diffuso dalla Federal Reserve, si tratta di un incremento dello 0,6% che si confronta con un calo dello 0,5% a maggio. Si tratta di un dato migliore delle attese degli analisti che indicavano +0,5%.L'articolo Usa: produzione industriale +0,6% a giugno, oltre attese sembra essere il primo su SPORTFAIR.

USA - cresce oltre le attese la produzione Industriale : Torna a salire e batte le attese la produzione industriale negli Stati Uniti nel mese di giugno. Il dato ha registra una crescita dello 0,6% dopo il -0,5% rivisto di maggio , -0,1% il preliminare,, ...

Giappone - produzione Industriale confermata in calo : Teleborsa, - Il dato definitivo sulla produzione industriale, pubblicato dal Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria Giapponese, METI,, ha fatto segnare un decremento nel mese di ...

Giappone - produzione Industriale confermata in calo : Il dato definitivo sulla produzione industriale, pubblicato dal Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria Giapponese, METI,, ha fatto segnare un decremento nel mese di maggio dello 0,2% .

Giappone : crescita produzione Industriale confermata al 4 - 2% : Secondo quanto comunicato dal ministero nipponico di Economia, Commercio e industria, in maggio la produzione industriale è aumentata in Giappone del 4,2% annuo, in ulteriore miglioramento rispetto alla crescita del 2,6% della lettura finale di aprile, ...

Eurozona - torna su la produzione Industriale a maggio : torna a crescere a maggio la produzione industriale dell'Eurozona dopo il tonfo del mese precedente. Secondo quanto riportato dall'Istituto di Statistica dell'Unione Europea, Eurostat,, l'output ha ...

Fca verso la piena occupazione con produzione in Italia dei 9 modelli del piano Industriale : TORINO - Fca conferma ai sindacati che produrrà in Italia nove degli undici modelli previsti dal piano industriale per l'Europa e assicura che questo permetterà di raggiungere la...

Istat : produzione Industriale cresce - ma non le auto : Notizie positive dopo la battuta d'arresto. A maggio +0,7% rispetto al mese precedente e +2,1% rispetto a un anno fa. Solo il settore dell'auto in ribasso: -4% - Notizie positive arrivano oggi dal ...

Coldiretti : la produzione agroalimentare cresce e traina il ritorno alla crescita dell’intero settore Industriale : Con un balzo dell’1,9% la produzione agroalimentare cresce il doppio della media a maggio rispetto al mese precedente e traina il ritorno alla crescita dell’intero settore industriale. E’ quanto afferma Coldiretti in riferimento ai dati dell’Istat sulla produzione industriale nel mese di maggio. L’alimentare – sottolinea la Coldiretti – è uno speciale indicatore dello stato dell’economia nazionale poiché si tratta della principale voce del ...

Gran Bretagna - cala oltre le attese la produzione Industriale : Ancora uno stop la produzione industriale nel Regno Unito, mentre si segnala in timida ripresa l'attività manifatturiera , nel mese di maggio. Gli ultimi dati diffusi dall'Istituto Nazionale di ...