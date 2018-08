Conf Industria : il Sud cresce ma è ancora allarme lavoro : ... spiegano che per il secondo anno consecutivo i risultati economici delle regioni meridionali valutati attraverso cinque indicatori che compongono l'Indice Sintetico dell'Economia sono positivi ...

Iran - esperto : il divieto sulle importazioni farà crescere l' Industria nazionale - : Il parlamento Iran iano ha deciso di vietare l'importazione di oltre un migliaio di prodotti dall'estero. Le ragioni di tale decisione e le possibili conseguenze per l'economia nazionale le ha spiegate a Sputnik Mohammad Mohammad Pour Omran, direttore del Dipartimento del Commercio, del l'industria e delle Miniere della provincia di Mazandaran. "La lista include ...

Istat : produzione Industria le cresce - ma non le auto : Notizie positive dopo la battuta d'arresto. A maggio +0,7% rispetto al mese precedente e +2,1% rispetto a un anno fa. Solo il settore dell' auto in ribasso: -4% - Notizie positive arrivano oggi dal ...

Coldiretti : la produzione agroalimentare cresce e traina il ritorno alla crescita dell’intero settore Industria le : Con un balzo dell’1,9% la produzione agroalimentare cresce il doppio della media a maggio rispetto al mese precedente e traina il ritorno alla crescita dell’intero settore industriale . E’ quanto afferma Coldiretti in riferimento ai dati dell’Istat sulla produzione industriale nel mese di maggio. L’alimentare – sottolinea la Coldiretti – è uno speciale indicatore dello stato dell’economia nazionale poiché si tratta della principale voce del ...

Italia - torna a crescere la produzione Industria le : Teleborsa, - A maggio 2018 la produzione industriale in Italia torna a salire dopo la battuta d'arresto registrata nel mese di aprile . L'indice destagionalizzato mensile mostra una crescita ...

Aeroporti di Puglia - Onesti : "l' Industria aerospaziale cresce con la collaborazione di tutti" : Ha anche una storia di attrazione da raccontare: è un catalizzatore per applicazioni e progetti legati all'economia spaziale - droni, iperdroni, satelliti e oggi voli suborbitali di persone e merci. ...

USA - tornano a crescere gli ordinativi Industriali : Crescono più delle attese gli ordinativi all'industria americani nel mese di maggio. Secondo il Department of Commerce del Bureau of the Census, gli ordini hanno evidenziato un incremento dello 0,4% ...