Incidente mortale in Romagna | la vittima è Alex | studente | aveva appena compiuto 18 anni

Incidente mortale sull’autostrada A1 Milano-Napoli : All’altezza del chilometro 577 in direzione nord è avvenuto un Incidente mortale sull’autostrada A1 Milano-Napoli. Nell’impatto sono rimaste rimaste coinvolte

Incidente mortale in Marocco - condanna di 4 mesi per Harit : Amine Harit condannato a quattro mesi di carcere, con la sospensione della pena, dopo l’Incidente stradale che ha provocato la morte di un pedone il mese scorso a Marrakech. Il 21enne nazionale marocchino, che milita nello Schalke e che ha disputato i Mondiali in Russia, ha pagato un’ammenda di 780 euro.L'articolo Incidente mortale in Marocco, condanna di 4 mesi per Harit sembra essere il primo su CalcioWeb.

Dramma durante vacanze in Grecia - Paolo e Federica vittime di un Incidente mortale : La coppia veronese composta dal 40enne Paolo Verzini e dalla 29enne Federica Baltieri era arrivata sull'Isola greca solo sabato, poche ore dopo, nel pomeriggio di domenica, il Dramma mentre era a bordo di un quad preso a noleggio per muoversi in zona.Continua a leggere

Marco Paolini dopo l’Incidente mortale rinuncia al Premio : “Nulla è come prima” : Sono passati circa dieci giorni dal tamponamento in A4 che ha provocato la morte di una donna. Ieri l'attore ha scritto alla giuria del Pelmo d'Oro: "Il mio carattere somiglia alle Alpi, poi un pezzo viene giù di schianto". Parole che fanno ben intuire il dramma che anche lui sta vivendo.Continua a leggere

Marco Paolini dopo l'Incidente mortale rinuncia al Premio : 'Nulla è come prima' : L'attore Marco Paolini , protagonista assoluto del 'teatro civile', famoso per i suoi assoli sui grandi casi italiani, dalla strage di Ustica alla tragedia del Vajont, rinuncia al Premio Pelmo d'Oro ...

Incidente mortale nella Bergamasca : muore 23enne SIRENE DI NOTTE : Se nell'Adda Martesana non si sono verificati particolari episodi, vicino all'uscita dell'autostrada di Bergamo si è verificato un Incidente mortale SIRENE DI NOTTE. SIRENE di NOTTE: tragedia nella ...

OW : Incidente mortale in parapendio a Engelberg : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Marco Paolini - dopo l’Incidente mortale costato la vita a una donna : “E’ devastato - non riesce neppure a parlare” : “A seguito del tragico incidente avvenuto martedì 17 luglio, tutti gli spettacoli teatrali previsti in questi giorni sono annullati”. Dal sito della Jolefilm srl, storica casa di produzione di Marco Paolini, è apparsa una semplice riga. Nessun comunicato ufficiale, almeno per ora. Il 62enne attore bellunese è sconvolto. Non parla con nessuno. Due giorni dopo l’incidente avvenuto sull’A4, la signora Alessandra Lighezzolo è stata dichiarata ...

Incidente mortale sulla Statale 38 - 16enne perde la vita : Incidente mortale sulla Statale 38 a Grosio, in Provincia di Sondrio. Una ragazza è morta dopo il ribaltamento dell'auto sulla quale viaggiava. Incidente mortale, perde la vita 16enne Un'auto con a ...

Trento. Incidente mortale all’uscita della galleria di Martignano : Alle ore 21 di domenica 15 luglio, al km 129,800 della statale 47 della Valsugana, all’uscita della galleria di Martignano

Incidente mortale a Lauco in località Trischiamps : Sinistro stradale a Lauco (Udine) in località Trischiamps. Un anziano è morto dopo essere finito fuori strada con la sua

Incidente mortale in Carnia : anziano perde la vita - grave il nipote : Incidente mortale a Lauco , questo pomeriggio verso le 15, in località Trischiamps , dove un anziano ha perso la vita dopo essere finito fuori strada con la sua auto. A bordo della vettura viaggiava ...

Incidente mortale sul lavoro - operaio valchiavennasco muore in Svizzera : Non ce l'hanno fatta i due operai rimasti vittime di un grave Incidente sul lavoro avvenuto questo pomeriggio poco prima delle 13.30 a Camorino in Svizzera nel Canton Ticino vicino a Bellinzona. Tra i ...

Roma : Incidente mortale su via Salaria - Comune intervenga per ciclabili : Roma: altro ciclista morto su strade Romane Roma – Di seguito il comunicato dell’Associazione Due Ruote d’Italia onlus. “Un altro ciclista è morto sulle strade Romane. Ancora con troppe poche piste ciclabili e con quelle poche che abbiamo che sono ridotte ad una jungla sempre più impraticabile. Ieri moltissimi ciclisti sono venuti al nostro stand presente a Ponte Milvio a lamentarsi del pessimo stato in cui versa la ...