Incidente Carpineto | testimone | fiammata e urla

(Di venerdì 3 agosto 2018) Pescara - Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, nel locale adiacente il ristorante (chiuso da tempo) didella Nora, dove si stavano cuocendo dei pomodori per le conserve, per cause in corso di accertamento, dal bruciatore che era collegato tramite un tubo alla rete del gas, si è improvvisamente sviluppata unaseguita da una piccola esplosione, con le fiamme che hanno investito le persone che erano nei pressi. Una quarta donna, S. P., che era fuori dal locale, racconta l'accaduto: "Mi ero allontanata per andare a lavare pomodori quando ho visto una, dellee le signore scappare fuori. Ho subito chiuso il gas e chiamato i soccorsi". Illeso anche un bambino che era con la donna. Sul posto anche il sindaco didella Nora (Pescara), Donatella Rosini. "Speriamo sia stato scongiurato il peggio per quanto riguarda ...