Incendio in Versilia | brucia un capannone di materie plastiche | «State chiusi in casa»

Versilia - allarme per un Incendio in ditta di materiali plastici. Usl : “In tutti i paesi della zona bisogna stare al chiuso” : Un incendio in un capannone di una ditta di Pietrasanta, in provincia di Lucca, che tratta materiali edili, principalmente plastici, ha fatto scattare l’allarme sanitario in tutta la Versilia. La Usl Toscana Nord-ovest ha indicato ai comuni di Pietrasanta, Camaiore, Viareggio, Forte dei Marmi, Seravezza e Stazzema di indicare a residenti e turisti di “non sostare in luogo aperto, chiudere porte e finestre e disattivare gli impianti ...