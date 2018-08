INCENDIO A PIETRASANTA | CITTADINI CHIUSI IN CASA Video | ultime notizie | maxi colonna di

Pietrasanta - allarme per l' INCENDIO di un capannone. "Chiudete porte e finestre" : Pietrasanta , Lucca, , 3 agosto 2018 - Un incendio che si è sviluppato in un capannone di una ditta che tratta materiali edili dove sarebbero presenti dei solventi, ha fatto scattare l' allarme a ...

Allarme a Pietrasanta (Lucca) : INCENDIO in capannone con solventi - colonna di fumo : A Pietrasanta (Lucca) si è sviluppato un incendio in un capannone di una ditta che tratta materiali edili dove sarebbero presenti dei solventi: è ben visibile una colonna di fumo. Il Comune di Pietrasanta raccomanda alla popolazione di chiudere porte e finestre e invita chi fosse all’esterno a coprire naso e bocca per non respirare direttamente l’aria. Sul posto i vigili del fuoco insieme ad Arpat, Asl, forze dell’ordine e il ...