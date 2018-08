Pietrasanta - Incendio di un capannone. Ed è allarme in Versilia : "Non state all'aperto" : Pietrasanta , Lucca, , 3 agosto 2018 - Un incendio che si è sviluppato in un capannone di una ditta che tratta materiali edili dove sarebbero presenti dei solventi, ha fatto scattare l'allarme a ...

Incendio a Pietrasanta - brucia capannone solventi. Allarme in Versilia : Incendio a Pietrasanta, brucia capannone solventi. Allarme in Versilia Il Comune raccomanda alla popolazione di chiudere porte e finestre. A causa dell’Incendio, è stata chiusa temporaneamente l’Aurelia, in entrambe le direzioni, per due chilometri Parole chiave: ...

Disastroso Incendio a Pietrasanta (Lucca) - enorme nube tossica sulla Versilia : “Non uscite di casa” [FOTO] : 1/6 ...

C’è stato un Incendio in un deposito di prodotti chimici a Pietrasanta - in provincia di Lucca : chi abita nell’area deve chiudere porte e finestre : A Pietrasanta, in provincia di Lucca, c’è stato un incendio in un capannone che conteneva, tra le altre cose, solventi. L’incendio è iniziato intorno alle 13 nella frazione del Pollino. Il fumo, visibile anche dalle spiagge vicino a Viareggio, potrebbe The post C’è stato un incendio in un deposito di prodotti chimici a Pietrasanta, in provincia di Lucca: chi abita nell’area deve chiudere porte e finestre appeared first on ...

Pietrasanta. Incendio in un capannone di una ditta che tratta materiali edili : Preoccupazione a Pietrasanta (Lucca) per un Incendio che è divampato in un capannone di una ditta che tratta materiali edili

Incendio A PIETRASANTA : CITTADINI CHIUSI IN CASA/ Video - ultime notizie : maxi colonna di fumo visibile : In località PIETRASANTA nel livornese, un grosso INCENDIO in una azienda di materiale edile ha costretto il comune a ordinare i CITTADINI a non uscire di CASA(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 16:48:00 GMT)

Pietrasanta - allarme per l'Incendio di un capannone. "Chiudete porte e finestre" : Pietrasanta , Lucca, , 3 agosto 2018 - Un incendio che si è sviluppato in un capannone di una ditta che tratta materiali edili dove sarebbero presenti dei solventi, ha fatto scattare l'allarme a ...

Incendio in un capannone a Pietrasanta : rischio fumi tossici : Allarme nube tossica a Pietrasanta, in provincia di Lucca, dove attorno a mezzogiorno è scoppiato un Incendio in un capannone della ditta Cerù, che tratta materiali edili. All'interno della struttura sarebbero presenti anche dei solventi. Una colonna di fumo è visibile anche dalla spiaggia di Viareggio. Il Comune di Pietrasanta ha raccomandato alla popolazione di chiudere porte e finestre e ha invitato chi fosse all'esterno ...