Incendi | rogo in un capannone di solventi | “E’ sotto controllo”

Incendi Toscana : il rogo Pietrasanta non ancora domato - “ci sono rischi” : 1/7 ...

Incendi Sicilia - vasto rogo nel Palermitano : mezzi aerei in azione [FOTO] : 1/5 ...

Incendi - Sicilia : rogo a Calatafimi Segesta : Un Incendio di macchia mediterranea è in corso dalle 13,30 circa vicino al parco Elimi, a Calatafimi Segesta, non molto distante dallo svincolo per l’A29 e il parco archeologico. Per lo spegnimento del rogo stanno lavorando i forestali e quattro squadre dei vigili del fuoco: due provenienti da Trapani, una da Alcamo e una dal distaccamento volontari di Salemi. Le fiamme hanno lambito anche alcune abitazioni e il fumo ha invaso alcune ...

Incendi - rogo in montagna nel Pescarese : Canadair in arrivo : Un Incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio sulle montagne di Bussi sul Tirino. A bruciare, secondo le prime informazioni, è un’area di macchia mediterranea, non distante da una pineta. Data la zona impervia e il vento forte, è stato richiesto l’intervento di un Canadair, di cui si attende l’arrivo. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco e i Carabinieri Forestali. L'articolo Incendi, rogo in montagna nel Pescarese: ...

Incendi Germania : 200 pompieri al lavoro per spegnere rogo vicino Berlino : In gran parte della Germania orientale e della zona di Francoforte è stata emessa la massima allerta per il rischio Incendi a causa delle elevate temperature di questi giorni: circa 200 vigili del fuoco sono ancora al lavoro per spegnere un rovo divampato vicino a Berlino che sta provocando disagi e chiusure su arterie importanti. L’autostrada A9 Monaco-Berlino e la A10 intorno alla capitale sono state parzialmente chiuse al traffico per ...

Rogo rifiuti a Pascarola - il grande business degli Incendi in serie : Quattro incendi nei capannoni che accumulano rifiuti in meno di due mesi sono troppi per non domandarsi cosa stia succedendo in Campania, visto che il fuoco è sempre stato il mezzo più rapido ed ...

Incendi - rogo boschivo a St-Christophe : decolla elicottero : Un rogo boschivo si e’ sviluppato alle pendici del Mont Mary, nel territorio comunale di Saint-Christophe. Sul posto intervengono il Corpo forestale e i vigili del fuoco. L’area e’ isolata non raggiungibile dai mezzi via terra, quindi e’ stato attivato l’elicottero della protezione civile. L’Incendio si e’ sviluppato, probabilmente, a causa di un fulmine. Non si segnalano persone coinvolte e non vi sono ...

Incendi : paura nel Palermitano - rogo in capannone lavorazione zolfo (2) : Palermo, 26 lug. (AdnKronos) – Secondo una prima ricostruzione dei fatti fornita dai carabinieri, intervenuti sul luogo insieme ai vigili del fuoco e ai volontari della Protezione civile locale, le fiamme sono divampate all’interno del capannone dove era stipato dello zolfo intorno alle 12.30. L’attrito di una pala meccanica che stava spostando un cumulo di zolfo avrebbe provocato delle scintille e una fiammata, che solitamente ...

Incendi - paura nel Palermitano : rogo in un capannone di lavorazione di zolfo : Vigili del fuoco in azione a Lercara Friddi, in provincia di Palermo, dove un Incendio è divampato in un capannone per la lavorazione dello zolfo. Non è ancora chiaro cosa abbia innescato il rogo, sviluppatosi nel magazzino in via Friddi. Sul posto anche il nucleo Nbcr, gli specialisti chiamati a intervenire quando esiste un pericolo di contagio da sostanze nucleari, biologiche, chimiche o radiologiche. Al momento non si registrano feriti o ...

TERRA DEI FUOCHI - IncendiO CAIVANO : NUBE NERA DA PASCAROLA/ Ultime notizie - video rogo : Arpac valuta danni : INCENDIO a CAIVANO, rifiuti in fiamme: rischio NUBE tossica. video Ultime notizie: enorme colonna di fumo nero visibile da diversi chilometri di distanza, vigili del fuoco al lavoro(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 15:37:00 GMT)

Incendi - riprende il rogo a Monreale : alcune ville evacuate : Brucia di nuovo San Martino delle Scale, frazione di Monreale (Pa), nella zona di piano Geri. Dopo una lunga notte di fiamme, nel pomeriggio, alimentato dal vento, il fuoco ha continuato a distruggere ettari di bosco e macchia mediterranea. Al momento il Canadair che aveva operato stamane è impegnato in altre zone. Insieme ai vigili del fuoco e ai forestali sono accorsi due elicotteri. alcune villette solo state evacuate. L'articolo Incendi, ...

Incendi Aosta : rogo tra Fontainemore e Lillianes : Incendio ad Aosta, tra Lillianes e Fontainemore: sul posto il personale della stazione forestale di Pont-Saint-Martin e il Nucleo AntIncendio boschivo del Corpo forestale valdostano. E’ stato attivato l’elicottero della Protezione civile. Non si segnalano persone coinvolte e non vi sono abitazioni a rischio. L'articolo Incendi Aosta: rogo tra Fontainemore e Lillianes sembra essere il primo su Meteo Web.

Incendi - rogo nella Timpa di Acireale : fiamme vicino alle case : Alimentato da un vento forte e caldo ha ripreso vigore l’Incendio divampato nella Timpa di Acireale che sembrava sotto controllo, distruggendo una vasta area di vegetazione mediterranea. Le fiamme stanno lambendo alcune abitazioni e messo a rischio animali allevati nella zona. Il rogo si sta spostando verso la zona di Capo Mulini, minacciando delle abitazioni. Sul posto oltre a vigili del fuoco, personale della forestale e della polizia ...