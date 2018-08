Incendi | 4 roghi domati in Sardegna con elicotteri e Canadair

Incendi Sardegna : due roghi a Carbonia - elicotteri in azione : Il grande caldo di questi giorni continua ad alimentare roghi in Sardegna. In due occasioni oggi è stato necessario l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale. Entrambi gli Incendi, già domati, si sono registrati nella zona di Carbonia. Il primo ha interessato le aree agricole di Medau is Perdas. A terra sono entrati in azione gli agenti della Stazione di Iglesias coadiuvati dal personale di Forestas, dei vigili del fuoco di ...

Incendi Grecia - le persone si tuffano in mare per salvarsi : le immagini della fuga dai roghi di Mati. 91 le vittime : Sono 91 le vittime degli Incendi che hanno devastato l’Attica tra il 23 e il 24 luglio. I dispersi, secondo le autorità locali, dovrebbero essere ancora 25. Tra loro, le persone che per mettersi in salvo si sono buttate in mare e probabilmente sono annegate. Come si vede nel video a Mati, il paese più colpito dalle fiamme, abitanti e turisti si sono gettati in acqua per scampare al fuoco. Video Facebook/Elia Kallia L'articolo Incendi ...

Incendi Sardegna : 727 roghi e 49 interventi con mezzo aereo nel 2018 : Nel corso del 2018 in Sardegna sono stati registrati 727 Incendi e 49 interventi con mezzo aereo: il contrasto ai roghi avviene grazie a una complessa macchina antIncendi costituita da 1300 donne e uomini del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, che ha la responsabilità della funzione di spegnimento, e 2700 operai dell’Agenzia Forestas, a cui si aggiungono, sul territorio, le associazioni di volontariato di Protezione civile e i ...

Incendi IN CALIFORNIA - EVACUATA LA NAPA VALLEY/ Video - ultime notizie : 6 morti. Altri roghi di origine dolosa : INCENDI in CALIFORNIA, Video e ultime notizie: 6 morti e 40mila evacuati, Trump sblocca fondi e dichiara lo stato di emergenza nazionale. "Un inferno di fuoco", chiuso lo Yosemite(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 14:00:00 GMT)

Incendi - quattro roghi in Sardegna : domati con elicotteri : Giornata di Incendi in Sardegna con gli elicotteri della protezione civile regionale impegnati su quattro fronti. I mezzi aerei sono dovuti intervenire in due diverse località a Santa Teresa di Gallura, a Erula nel Sassarese e a Terralba in provincia di Oristano. A Santa Teresa di Gallura un elicottero è intervenuto sulle stoppie nella periferia di Terravecchia, mentre sul campo erano impegnate le squadre del Corpo forestale, mentre altri due ...

Incendi in Grecia : governo sospetta che i roghi in Attica siano dolosi : Il governo greco ha reso noto di aver presentato “elementi gravi” alla giustizia che potrebbero indicare che l’origine degli Incendi che hanno devastato l’Attica è dolosa. “Un elemento grave ci ha portato ad aprire l’inchiesta” sull’Incendio di Mati, ha spiegato il ministro per la Protezione civile. Anche in riferimento al rogo di Kineta, il ministro ha parlato di “elementi gravi” che ...

Incendi - evacuate abitazioni a La Maddalena : due roghi spenti con gli elicotteri : Tre gli Incendi che oggi sono divampati in Sardegna. Due elicotteri sono intervenuti per l’Incendio che ha lambito l’abitato di La Maddalena (Ss) , in località Moneta. Il personale della stazione locale del Corpo forestale, insieme a una squadra dell’Agenzia Forestas hanno coadiuvato le operazioni dirette dai Vigili del fuoco di La Madalena, che hanno anche disposto l’evacuazione di una ventina di famiglie, ora tutte ...

Incendi Grecia - la Farnesina : “Un gruppo di italiani era vicino ai roghi - è stato messo in salvo” : Un gruppo di “connazionali si trovava ieri sera vicino ai roghi ed è stato assistito e messo in salvo”. E’ quanto ha sottolineato, ai microfoni di Skytg24, il responsabile dell’Unità di Crisi della Farnesina, Stefano Verrecchia, interpellato sulla situazione degli italiani nelle zone devastate dagli Incendi. In Grecia ci sono circa 12mila italiani residenti e ogni anno oltre 1,5 milioni di connazionali si recano nel ...

Incendi vicino ad Atene : 74 morti accertati nei roghi - 16 bambini in gravi condizioni : In fiamme i boschi attorno alla capitale greca: madri e figli morti abbracciati, in migliaia in fuga verso le spiagge per salvarsi. Oltre 550 feriti. La località di Mati come Pompei: «Non c’è più».I turisti italiani in hotel: «Cielo di fuoco». Tre giorni di lutto nazionale

Incendi vicino ad Atene : si temono oltre 100 morti nei roghi - 16 bambini in gravi condizioni : In fiamme i boschi attorno alla capitale greca: madri e figli morti abbracciati, cittadini e turisti in fuga verso le spiagge per salvarsi in mare. oltre 550 feriti, migliaia gli evacuati. La località balneare di Mati come Pompei: «Non c’è più». Gli italiani in hotel: «Cielo di fuoco». Tre giorni di lutto nazionale, Tsipras: «Nulla resterà senza risposta»

Incendi Grecia - centinaia di roghi e colonne di fumo nero : il video sopra ad Atene di un passeggero di un aereo di linea : Un passeggero di un volo di linea ha ripreso ciò che stava accadendo ieri sera, lunedì 23 luglio, sull’altopiano intorno ad Atene, in Grecia. Nel video, si vedono centinaia di roghi, alcuni dei quali si sono già diffusi in mezzo ai centri abitati. L’aereo stava atterrando all’aeroporto di Eleftherios Venizelos. L'articolo Incendi Grecia, centinaia di roghi e colonne di fumo nero: il video sopra ad Atene di un passeggero di un ...