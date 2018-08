Inaugurata la “Casa solare” del Politecnico di Torino in gara alla Solar Decathlon China

meteoweb.eu

(Di venerdì 3 agosto 2018) In tre settimane hanno costruito una casa vera, pronta per essere abitata e per di più con caratteristiche di autonomia energetica e sostenibilità uniche: sono i 17 studenti di ingegneria e architettura deldiche hanno lavorato insieme ai loro colleghi della SouthUniversity of Technology (SCUT) di Guangzhou per costruire lache competerà2018. Con la cerimonia inaugurale di oggi a Dezhou (provincia dello Shandong) si è aperto ufficialmente questo contest internazionale di Architettura nel quale competono 21 progetti delle principali scuole di architettura mondiali. I numeri dei visitatori attesi per l’esposizione dei progetti – che si trasformerà, al termine dell’evento, in un quartiere modello – sono notevoli: circa 2 milioni di visitatori in loco e 100 milioni di contatti web previsti. Durante il mese di ...