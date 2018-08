In aumento le frodi creditizie in Italia | in particolare le truffe su carte di credito

laragnatelanews

(Di venerdì 3 agosto 2018) Sistemi di pagamento digitale e nuovi strumenti per la gestione del denaro hanno contribuito a rendere più semplice per tutti effettuare pagamenti e tenere sotto controllo i propri soldi. Ma la sicurezza deve sempre essere messa al primo posto, e purtroppo ormai da diversi anni a questa parte continua a crescere sensibilmente il numero die raggiri che tentano di prendere di mira potenziali vittime attraverso i nuovi strumenti per la gestione del denaro. Entrando nello specifico, a crescere in maniera preoccupante sono proprio lesulnel nostro paese, con un numero in costante crescita. Ed è proprio ciò che mette in evidenza la 26esima edizione dell’Osservatorio CRIF- Mister Credit, che ha rilevato nel 2017 oltre 26.600sulinche sono costate complessivamente 153 milioni di euro. Si tratta di una cifra tutt’altro che irrilevante ...