Imprenditore italiano in Cina da 8 mesi | Mi hanno distrutto la vita

VENEZUELA - RAPITO E AMMAZZATO Imprenditore ITALIANO/ Ultime notizie - sparatoria con polizia : morti5 banditi : VENEZUELA, RAPITO e AMMAZZATO IMPRENDITORE ITALIANO: Ultime notizie, la vittima è Elio José Simonelli Datellis, proprietario di alcuni magazzini Nestlè(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 13:10:00 GMT)

Venezuela - rapito e ammazzato Imprenditore italiano/ Ultime notizie - ucciso proprietario di magazzini Nestlè : Venezuela, rapito e ammazzato imprenditore italiano: Ultime notizie, la vittima è Elio José Simonelli Datellis, proprietario di alcuni magazzini Nestlè(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 11:05:00 GMT)

Venezuela - Imprenditore italiano ucciso durante tentativo di sequestro - : Elio José Simonelli Datellis, 45 anni, proprietario dei magazzini della Nestlè ad Aragua, era stato sequestrato da una banda di criminali poi intercettata dalla polizia. I suoi rapitori gli hanno ...

Imprenditore italiano sequestrato e ucciso in Venezuela : Elio José Simonelli Datellis, 45 anni, è stato trovato morto all'interno della sua automobile in una strada del comune di...

Venezuela - media : ucciso Imprenditore italiano durante tentativo di sequestro : Un imprenditore italiano residente in Venezuela, Elio José Simonelli Datellis, è stato ucciso oggi durante un tentativo di sequestro a Maracay, nello Stato di Aragua. Lo riferisce la...

Venezuela - ucciso Imprenditore italiano durante un tentativo di sequestro : La vittima, riferisce la stampa locale, si chiamava Elio José Simonelli Datellis ed era un noto uomo d'affari, proprietario fra l’altro di alcuni magazzini della Nestlé in Aragua.Continua a leggere

“Sequestrato e ucciso”. Il dramma dell’Imprenditore italiano : Prima lo hanno affiancato, poi lo hanno caricato in macchina e infine, al termine di un conflitto a fuoco con la polizia, lo hanno ucciso. Una tragedia che arriva dall’altra parte del mondo dove, l’imprenditore italiano lavorava. Lo riferisce la stampa venezuelana. Elio José Simonelli Datellis, residente in Venezuela è stato ucciso durante un tentativo di sequestro a Maracay, nello Stato di Aragua. Lo riferisce la stampa venezuelana.Simonelli ...

Venezuela - media : ucciso Imprenditore italiano durante tentativo di sequestro : Un imprenditore italiano residente in Venezuela, Elio José Simonelli Datellis, è stato ucciso oggi durante un tentativo di sequestro a Maracay, nello Stato di Aragua. Lo riferisce la stampa ...

Maracay. Ucciso l’Imprenditore italiano Elio José Simonelli Datellis : L’imprenditore italiano Elio José Simonelli Datellis è stato Ucciso durante un tentativo di sequestro a Maracay, nello Stato venezuelano di Aragua.

Venezuela - ucciso Imprenditore italiano : 0.29 Un imprenditore italiano residente in Venezuela, Elio Josè Simonelli Datellis è stato ucciso oggi durante un tentativo di sequestro a Maracay, nello stato di Aragua.Lo riferiscono i media locali Simonelli,45anni,proprietario di alcuni magazzini della Nestlè in Aragua,è stato sequestrato da un gruppo di uomini armati mentre viaggiava sulla Avenida Fuerzas Armadas di Maracay. La polizia avrebbe intercettato e ucciso i 5 com-ponenti del ...

Cinquantamila euro per le dipendenti che fanno figli : Imprenditore italiano crea il fondo di maternità : Un fondo per permettere ai propri dipendenti, prevalentemente donne , di poter fare figli e mettere su famiglia con maggiore serenità. L'iniziativa è dell'agenzia per il lavoro eurointerim Spa , con ...

Colombia - Imprenditore italiano e la moglie uccisi in un agguato : Un imprenditore piemontese e la moglie, di origine Colombiana, sono stati assassinati sabato sera, all'uscita di un ristorante nel parte centro-occidentale della Colombia.Roberto Gaiottino, 44 anni, e Claudia Patricia Zabala Dominguez, 36 anni, si trovavano a Risaralda, paese d'origine della donna, in visita alla fmiglia di lei, come era successo altre volte negli ultimi 15 anni, da quando Claudia viveva in Italia. La donna era un'ex modella in ...

Colombia - uccisi con colpi alla testa Imprenditore italiano e la moglie. Vivevano nel Torinese : Per la polizia federale non è stata una rapina, ma una vera e propria esecuzione. Un imprenditore italiano di 44 anni, Roberto Gaiottino, e la moglie di origini Colombiane, Patricia Zabala Dominquez, 36 anni, sono stati uccisi in Colombia con cinque colpi di arma da fuoco. Due dei quali, scrive La Stampa, hanno colpito la testa delle vittime. Il duplice omicidio è avvenuto all’uscita di un ristorante di Risaralda, città originaria della donna, ...

Imprenditore italiano e moglie uccisi a colpi di pistola/ Ultime notizie : esecuzione in strada in Colombia : Colombia, Imprenditore italiano e moglie uccisi a colpi di pistola in strada: polizia federale esclude rapina e parla di vera e propria esecuzione. Ecco chi sono le vittime(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 14:05:00 GMT)