Ilary Blasi | amarissima confessione | ' Fosse stato per me non lo avrei fatto'

Ilary Blasi : «Temptation Island Vip? Io e Francesco ci tenevamo» : «C’eravamo proposti per Temptation Island VIP ma non ci hanno voluto». È quello che dice, presumibimente scherzando, o forse no, Ilary Blasi al settimanale Chi, a proposito di una eventuale partecipazione sua e del marito Francesco Totti al programma cult di Canale 5, che in autunno inaugura la sua prima edizione celeb. «Peccato. Ci tenevamo», scherza la conduttrice, che, da metà settembre, tornerà alla guida di un altro reality show in versione ...

Totti scrive l’autobiografia - Ilary Blasi : “Mi ha colpito scoprire dettagli della sua storia” Ecco il VIDEO di Francesco Totti! : Intervistata da ‘Chi’, la moglie del Capitano Francesco Totti, Ilary Blasi, ha svelato un’anticipazione sul libro che racconta la vita del marito “Spritz, burraco e mercatini” è il trittico degli elementi che compongono le vacanze spensierate di Ilary Blasi, ritratta sorridente sulla copertina del settimanale Chi a cui ha rilasciato un’intervista che la racconta come conduttrice, ma anche come moglie. Adesso per la showgirl, ...

Ilary Blasi LASCIA LE IENE? / Lei e Francesco Totti protagonisti di una sit-com in stile Casa Vianello? : ILARY BLASI pronta a LASCIAre Le IENE? Secondo il settimanale Chi, in edicola questa settimana, potrebbe esserci un nuovo progetto per lei e Francesco Totti.(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 10:00:00 GMT)

Ilary Blasi : "Libro di Francesco Totti? Mi ha emozionata" : Ilary Blasi, lasciatasi alle spalle i non proprio lusinghieri risultati di Balalaika e Wind Summer Festival, si butta a capofitto nei progetti professionali che la vedranno, in prima linea, nella prossima stagione televisiva come la conduzione de Le Iene e del Grande Fratello Vip. La conduttrice, però, in un'intervista al settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, conferma che il marito Francesco Totti ha un progetto più ambizioso, ...

Le Iene : Addio Ilary Blasi? Diletta Leotta e Miriam Leone pronte a sostituirla : La storica conduttrice dell'irriverente programma di Italia 1 potrebbe essere sostituita da altri volti noti della tv.

Grande Fratello Vip - Ilary Blasi vuole vincere tutto : chi arruola nel reality - la bomba di Signorini : Il settimanale Chi ha pubblicato altri quattro nomi dei concorrenti che potrebbero partecipare al Grande Fratello Vip della prossima stagione. Il primo nome, in realtà, è una coppia: si tratta delle ...

Ilary Blasi lascia Le Iene? Chi potrebbe prendere il suo posto : Le Iene: Ilary Blasi lascia la conduzione? Estate di grandi impegni lavorativi per Ilary Blasi. Dopo essere stata al timone di Balalaika con Nicola Savino, domenica 16 settembre chiuderà il Wind Summer Festival in diretta su Canale 5 da Piazza del Duomo di Milano, giorno in cui nella città milanese si svolgerà la finale di Miss Italia in onda su La7. Secondo indiscrezioni lanciate dal settimanale Chi, Ilary Blasi potrebbe lasciare la ...

Ilary Blasi ritorna sulle critiche a Balalaika e parla del libro di Totti : l’intervista : Ilary Blasi ritorna a parlare delle critiche a Balalaika: l’intervista del settimanale Chi Un estate ricca di impegni lavorativi questa per Ilary Blasi. La moglie di Francesco Totti, dopo aver concluso con Balalaika e il Wind Summer Festival, si è già buttata a capofitto sulla prossima edizione del GF Vip. La scelta dei concorrenti e […] L'articolo Ilary Blasi ritorna sulle critiche a Balalaika e parla del libro di Totti: ...

“Ilary Blasi è rifatta - beccata”. ‘Questo’ dettaglio la incastra : foto : Il lavoro chiama. Ma forse può aspettare. Ilary Blasi si gode il sole estivo sul bagnasciuga di Sabaudia. Mentre il marito Totti è impegnato nella nuova carriera da dirigente, lei prende la tintarella prima di tuffarsi a capofitto verso una nuova stagione ricca di impegni. Messa da parte la cocente delusione per il flop di Balalaika – programma TV Mediaset realizzato in occasione dei Mondiali Russia 2018 – la bella ...

Diletta Leotta lancia la sfida a Ilary Blasi : 'Mi piacerebbe presentare Le Iene' : La conduttrice e volto noto di Sky Sport ha sorpreso davvero tutti i presenti con le sue confessioni: "Mi piacerebbe un programma tutto mio, dove posso esprimermi in tutte le categorie. Non vorrei ...

