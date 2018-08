Il voto alla ruspa e al vaffa spiegato dal carattere degli italiani

Decreto Dignità - oggi il voto alla Camera : È previsto per stasera, dopo giorni di discussioni in Aula, il voto finale alla Camera dei Deputati per il Decreto Dignità di Luigi Di Maio, primo vero atto del leader del Movimento 5 Stelle in qualità di Ministro del Lavoro.La discussione è ripresa oggi e salvo colpi di scena le dichiarazioni di voto dovrebbero iniziare alle 21 e la votazione subito dopo, a seconda di quanti vorranno prendere la parola in Aula.Il percorso del Decreto ...

Dl dignità - giornata piena alla Camera. Oggi 2 agosto le dichiarazioni di voto : Teleborsa, - Il decreto dignità continua il suo iter . Una maratona lunghissima nell'Aula della Camera. L'esame del provvedimento è andato avanti fino alla tarda serata di ieri 1° agosto, mentre ...

Tweet populisti dalla Russia anche sul voto italiano. Come negli Stati Uniti : In varie occasioni, negli ultimi anni, hanno attivamente rilanciato i contenuti di profili di Twitter in italiano che sostenevano le posizioni dei partiti populisti oggi al governo

Olimpiadi delle Dolomiti 2026 - dal tridente congiunto con Milano e Torino alla corsa da soli - ultime ore prima del voto : Per la candidatura delle Dolomiti, l'avversaria da superare sarebbe Milano e il claim " Sport will move the city forward ". E proprio qui dovrebbe risiedere la forza della candidatura: ...

Dl dignità - l’esame alla Camera e il voto degli emendamenti : segui la diretta : Dopo la discussione generale sul cosiddetto decreto legge dignità, è previsto per oggi, martedì 31 luglio, il voto agli emendamenti. La diretta alla Camera. L'articolo Dl dignità, l’esame alla Camera e il voto degli emendamenti: segui la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Marcello Foa - Giorgia Meloni smaschera le balle di Renzi : 'Dopo quel che ha fatto alla Rai - voto lui' : alla conta per il voto in Commissione di Vigilanza Rai sull'elezione di Marcello Foa alla presidenza della Rai si aggiunge anche Fratelli d'Italia. Giorgia Meloni ha rotto gli indugi sul giornalista ...

Zimbabwe al voto per la prima volta dalla caduta di Mugabe : Una vittoria di Chamisa rappresenterebbe la prima alternanza politica in Zimbabwe dall'indipendenza. Se nessuno dei due candidati dovesse ottenere la maggioranza assoluta, sarà necessario il ...

SONDAGGI/ M5s e Lega sono alla pari - 30% - - Famiglia Cristiana non sposta un voto : Le dichiarazioni di Beppe Grillo fanno colpo sugli elettori? spostano voti? RENATO MANNHEIMER ci dice che invece aumenta la percentuale di gente che non vuole migranti in Italia

Dalla campagna elettorale all'attesa per il voto. Lattanzi - Neri e Bellezza si sfidano per Laterina Pergine : Dovremo gestire bene le risorse a disposizione perché diventino un volano per l'economia.' A questo punto non resta che attendere domani mattina quando si apriranno le urne, ogni elettore avrà in ...

Il voto "bulgaro" sulle motovedette alla Libia. Associazioni e Ong : "Soli contro tutti" : Quel voto ha rafforzato la convinzione, amara, di essere soli contro (pressoché) tutti. contro il "ministro della deportazione" e dei porti sbarrati, al secolo Matteo Salvini, certo, ma questo ormai era chiaro da tempo. Ma ciò che nel mondo delle Ong ha creato sconcerto, delusione, rabbia, è il voto, "silenziato" dalla quasi totalità dei media nazionali, con il quale ieri il Senato ha approvato il disegno di legge di ...

Decreto Dignità a rilento in commissione : l’arrivo in Aula alla Camera slitta di 4 giorni. voto finale atteso per il 2 agosto : Il Voto in Aula sul Decreto Dignità finisce un po’ più in là. L’esame del testo nelle commissioni Lavoro e Finanze, alla Camera, va avanti a rilento. E così slitta anche l’arrivo nell’Aula di Montecitorio: da giovedì 26, com’era stato programmato, a lunedì 30, con il via libera definitivo atteso per il 2 agosto. Al Senato il Decreto Dignità sarà quindi esaminato dal 6 agosto, verosimilmente fino al 10. Se i tempi si ...

Trump alla Cbs : "Putin responsabile interferenze sul voto"

SONDAGGI POLITICI/ Intenzioni di voto : Forza Italia deve “aggrapparsi” alla Lega : SONDAGGI elettorali POLITICI, ultime notizie e Intenzioni di voto: Lega al 28%, boom Centrodestra grazie a Salvini. Di Maio tiene col M5s, stallo Pd al 18%. Ko Leu e +Europa(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 19:12:00 GMT)

Cda Rai - domani voto online M5s per i 5 candidati/ Ultime notizie “liberi dalla politica” : la cinquina di nomi : Cda Rai, domani il voto online M5s su Rousseau per i 5 candidati grillini: Ultime notizie, la nuova riforma per elezione Cda. La cinquina di nomi: "liberi dalla politica, no lottizzazione"(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 12:13:00 GMT)