Il tuo uomo

Suona telefono ma è una preghiera in arabo - uomo aggredito : “È vietato - torna al tuo paese” : Il caso in un ufficio pubblico torinese dove un uomo arabo è stato aggredito verbalmente da una donna italiana perché il suo telefonò squillando aveva fatto partire una suoneria che era in realtà una preghiera in arabo.Continua a leggere

Scomparsa Casalinuovo - Ferro : 'La Calabria perde un galantuomo della politica' : 'Con la Scomparsa di Mario Casalinuovo la Calabria perde un galantuomo della politica italiana. Impegno, dedizione e passione hanno accompagnato la sua vita di uomo dalla grande personalità, di brillante giurista e di politico attento e scrupoloso'. È quanto afferma il ...

Il passato del tuo uomo : questi segnali dovrebbero spaventarti : In una relazione la fiducia reciproca è basilare. Tra partner non ci dovrebbe nascondere nulla, e anche le cose più imbarazzanti del proprio passato andrebbero confessate. Questo in teoria, ma la pratica è diversa. Spesso, forse per paura di non essere accettati o di far soffrire l’altro, può capitare di nascondersi qualcosa. Poco male se lui non ci racconta di aver portato l’apparecchio ai denti, ma se stesse tenendo nascosto altro ...

Un galantuomo di nome Cottarelli : Carlo Cottarelli aveva un gran sorriso quando ha annunciato che poteva lasciare ad altri l’incarico di presidente del Consiglio che ha ricoperto solo per qualche giorno. Come non capirlo? Quando domenica 27 maggio ha ricevuto la chiamata del presidente della Repubblica era nella sua casa di Milano dove aveva appena finito di correggere i compiti dei suoi studenti della Bocconi e stava per prepararsi qualcosa da mangiare per poi guardare una ...

Governo : Renzi - Savona e no euro? Tempo è galantuomo : Roma, 31 mag. (AdnKronos) – Una pagina del quotidiano Repubblica acquistata da un imprenditore, Lupo Rattazzi, per rivolgere una domanda diretta a Luigi Di Maio e Matteo Salvini sull’uscita dall’euro e le tesi del professor Paolo Savona, l’economista su cui si è inceppata la macchina della trattativa giallo verde. A ritwittarla, prontamente, è Matteo Renzi, che ‘cinguetta’: “Comprare una pagina di ...