Il Tribunale del Riesame | I Casamonica sono un' associazione mafiosa | restino in

La Fifa nei guai : in Tribunale per colpa dello spray degli arbitri : I due inventori del nebulizzatore hanno presentato una ingiunzione contro il governo del calcio mondiale

Fifa - a rischio il futuro utilizzo dello spray : presentata una denuncia presso il Tribunale di Rio de Janeiro : I creatori del famoso spray hanno presentato una denuncia al Tribunale di Rio chiedendo un risarcimento alla Fifa Lo spray utilizzato per indicare la distanza da tenere durante un calcio di punizione potrebbe venire bandito, in seguito ad una ingiunzione subita dalla Fifa. I presunti creatori, Pablo Silva ed Heine Allemagne, hanno presentato una denuncia al Tribunale di Rio de Janeiro per rivendicare la paternità dell’invenzione del ...

Ostacola il rapporto del figlio col papà : madre multata dal Tribunale : Il tribunale civile di Milano ha multato una mamma, perché aveva Ostacolato il legame del figlio con il padre. Il giudice, infatti ha stabilito che i genitori devono fare in modo che il bambino mantenga con entrambi un rapporto sereno.Ma ogni volta che il bambino passava qualche giorno col papà, la donna interveniva con scuse e banalità che costringevano il figlio a interropere il periodo di tempo col padre, come riporta Tgcom24. Infatti, ...

Dl Tribunale di Bari - approvato il decreto. Bagarre e cori in aula dai banchi dell’opposizione : “Vergogna - onestà” : L’aula del Senato ha approvato il decreto sul tribunale di Bari con 149 sì, 112 no e 4 astenuti. Saranno sospesi fino al 30 settembre 2018 i procedimenti pendenti. Il provvedimento, già approvato dalla Camera, è legge, quindi. A favore del provvedimento per tamponare l’emergenza in cui si trova il tribunale di Bari hanno votato M5s e Lega. Contrari Pd, Forza Italia, Leu, Fdi. Le opposizioni hanno accolto l’esito della votazione ...

Ok del Tribunale - online i tutorial per stampare 3D le armi : (Foto: defdist.org) A partire dal primo agosto l’associazione non-profit Defense Distributed potrà ripubblicare online tutorial e istruzioni utili a costruire armi stampate in 3D. Così ha deciso un tribunale americano a cui si è rivolto nel 2015 il fondatore dell’organizzazione non-profit Cody Wilson, che ha contestato la decisione con cui, nel 2013, il governo americano ha impedito la pubblicazione delle informazioni, appellandosi alla legge ...

Fc Crotone calcio - la società attende con fiducia la sentenza del Tribunale federale della Figc : Il Football Club Crotone attende con fiducia la decisione che il Tribunale federale della Figc emetterà nelle prossime ore ribadendo

Incompatibilità D'Alfonso - attesa per le prossime ore la sentenza del Tribunale dell'Aquila : L'Aquila - Il tribunale civile dell'Aquila, riunito in Camera di Consiglio collegiale, si pronuncerà nelle prossime ore sull'incompatibilità del governatore abruzzese e senatore del Pd, Luciano D'Alfonso, nell'ambito del giudizio abbreviato innescato dal ricorso delle opposizioni in Consiglio regionale del Movimento Cinque stelle. Nell'udienza di oggi i giudici hanno terminato l'istruttoria dopo aver ...

Caso Parma - arriva la sentenza : ecco la decisione del Tribunale federale nazionale : Emanuele Calaiò stangato dal Tribunale federale nazionale, ecco le decisioni sul Caso Parma e gli sms ai calciatori dello Spezia Il Tribunale federale nazionale si è espresso in merito al Caso Parma relativo allo scambio di sms tra l’attaccante Emanuele Calaiò ed i suoi colleghi dello Spezia. Il polverone sollevato a seguito di tali messaggi ha portato ad una penalizzazione per il Parma di 5 punti da scontare nel prossimo campionato ...

Chievo - caso plusvalenze : sale l'attesa per la sentenza del Tribunale Federale : Ancora poche ore prima del verdetto di primo grado emesso dal Tribunale Federale Nazionale nei confronti della societa' Chievo Verona, formazione implicata nello scandalo legato alle plusvalenze fittizie che vede, tra l'altro, coinvolta anche la societa' del Cesena, dichiarata fallita negli ultimi giorni. A costituirsi parte terza interessata è stato il Crotone [VIDEO], formazione retrocessa all'ultima giornata in cadetteria al termine ...

Il Tribunale all'ex presidente del Senato Grasso : 'Paghi al Pd 83mila euro' Lui : farò ricorso : ... e da presidente del Senato, come so essere norma, non ho ritenuto di finanziare alcuna attività politica', commenta Grasso. Poi attacca Bonifazi: 'Evidentemente vuole scaricare le colpe della sua ...

Pd - il Tribunale all'ex presidente del Senato Grasso : «Paghi ai dem 83mila euro». Lui : farò ricorso : L'ex presidente del Senato Pietro Grasso dovrà versare 82mila euro al Pd. Lo ha intimato il Tribunale di Roma che ha emesso un decreto ingiuntivo. La cifra corrisponde alle quote...

Pd - il Tribunale all'ex presidente del Senato Grasso : 'Paghi ai dem 83mila euro' : L'ex presidente del Senato Pietro Grasso dovrà versare 82mila euro al Pd. Lo ha intimato il Tribunale di Roma che ha emesso un decreto ingiuntivo. La cifra corripsonde alle quote che i parlamentari ...

Pd - il Tribunale all'ex presidente del Senato Grasso : «Paghi ai dem 83mila euro» : L'ex presidente del Senato Pietro Grasso dovrà versare 82mila euro al Pd. Lo ha intimato il Tribunale di Roma che ha emesso un decreto ingiuntivo. La cifra corripsonde alle quote...

Milan - ecco la sentenza del Tas : la decisione del Tribunale svizzero : Sospiro di sollievo in casa Milan, ecco al decisione da parte del Tas. il tribunale Arbitrale dello Sport ha analizzato quanto riferito dalla delegazione del Milan arrivata ieri in Svizzera e ha accolto il ricorso del club rossonero, permettendo alla società di partecipare alla prossima Europa League. La presenza del manager di Elliott ha fatto la differenza, dunque il Milan torna in Europa dopo averla conquistata sul campo, situazione ...