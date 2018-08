eurogamer

: Il soprannaturale avrà un ruolo nel film di Metal Gear Solid. #MetalGearSolid - Eurogamer_it : Il soprannaturale avrà un ruolo nel film di Metal Gear Solid. #MetalGearSolid -

(Di venerdì 3 agosto 2018) Attraverso alcune dichiarazioni del regista Jordan Vogt-Roberts, sappiamo come ildicome grande obiettivo quello di rimanere il più fedele possibile alla famosa serie di videogiochi da cui è tratto, un'attenzione al dettaglio che ha permesso al progetto di incassare l'endorsment di Hideo Kojima.In una chiacchierata con Screen Rant che si è tenuta nell'ambito del Comic-Con di San Diego, Vogt-Roberts ha posto ancora una volta l'accento sulla fedeltà delai videogiochi, spiegando come gli elementi soprannaturali sono stati in parte protagonisti die che potremo quindi aspettarceli anche nella pellicola."Conoscete la bellezza di", afferma il regista nell'intervista, "e uno dei principali motivi per cui sono molto grato ai nostri produttori è che mi hanno ascoltato quando sostenevo che dobbiamo accettare l'idea che il franchise è ...